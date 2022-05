Córdoba: trabajadorxs de la salud se concentraron en las puertas del Ipad

Imagen: Corresponsal

El pasado jueves 28 de abril, trabajadorxs de la salud desarrollaron una concentración y una asamblea en las puertas del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad). La iniciativa fue impulsada luego de que trascendiera el cierre de la institución, tras un incendio perpetrado en el edificio, ubicado en la manzana de salud mental de barrio Junior, el 20 de abril pasado.

Si bien el ministro de Salud, Diego Cardozo, dijo que se trataría de un cierre por refacciones, los hechos acaecidos pusieron en estado de alerta a lxs trabajadorxs.

Resulta que lxs 30 pacientes que se encontraban internados allí fueron trasladados a los neuropsiquiátricos provinciales, Oliva y Santa María de Punilla, de manera arbitraria, sin que medie ningún tipo de consulta con los equipos tratantes, siendo que estas instituciones no tratan de manera específica las adicciones, atentando contra los derechos de usuarixs y entorpeciendo el normal desarrollo de los tratamientos.

Asimismo, el personal fue distribuido en otros nosocomios, donde no cuentan con las comodidades y los recursos necesarios para ejercer su labor.

En diálogo con Prensa Obrera trabajadoras manifestaron que “en estos momentos estamos viviendo una situación crítica, no entendemos a este gobierno que avanza en el cierre de nuestra institución mientras el intendente inaugura aldeas para tratar el tema de las adicciones. Frente a esto, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) nos ha dado la espalda, ni siquiera se hicieron presentes y aducen que se cerró por refacciones, pero muchos trabajadores ya fueron trasladados a otras instituciones”… “Los traslados se dieron por medio de aprietes, el único sector que no fue trasladado es enfermería pero hoy ejerce sus labores en el Neuro donde no hay comodidades. A los traslados se le suma la persecución que estamos sufriendo”.

El relato de las compañeras da cuenta de una situación que expresa de manera contundente el cuadro en el que se encuentra la salud mental de la provincia. No obstante, esto no debe resultar novedoso. Es que el Ipad viene sufriendo un vaciamiento sistemático desde hace años que se evidencia en la precariedad laboral del personal donde solo 15 trabajadorxs están en planta, mientras 10 son monotributistas y 30 están contratados.

Así las cosas, resulta indispensable poner en pie un plan de lucha que no solo enfrente la intentona de cerrar el Ipad, sino que además se disponga a luchar contra el ajuste y el vaciamiento en la salud en general y en la salud mental en particular. Vamos por el frente de trabajadorxs y usuarixs. No al cierre del Ipad, basta de ajuste y vaciamiento en la salud. Pase a planta de todxs lxs precarizadxs con salarios dignos.