Deán Funes-Córdoba: auxiliar docente despedida tras reclamar salario en una radio

El pasado viernes 20 de agosto, en radio pueblo 103.3 FM, en horas de la mañana, se realizó una entrevista a Valeria Torres, trabajadora que se desempeña como auxiliar docente en una institución provincial de enseñanza primaria. La compañera describió la crítica situación de precarización laboral y salarios de miseria que percibe. Al término de la nota, la directora del establecimiento en donde trabaja le comunicó su despido.

En la mencionada entrevista, Valeria comenta la situación laboral y la baja remuneración que recibe ella y sus compañeras por la tarea que desempeña. Indicó que percibe $ 10.000 por mes y que en el último pago le descontaron $1.000. Esto hace notar la terrible flexibilización laboral que sufren todxs lxs trabajadorxs tercerizadxs que están trabajando en áreas institucionales provinciales, como escuelas y en la salud.

También es de destacar que todxs estos trabajadores están relacionados con empresas tercerizadas mediante contratos basuras. En el caso de Valeria, no existe un contrato en particular. De manera que estxs compañerxs trabajadores pueden quedar sin empleo cuando la patronal o algún político clientelista lo desea.

Punteros y políticos son los que manejan este clientelismo, como lo dio a conocer Valeria, que declaró que a ella le dio el trabajo la legisladora Tania Kyshakevych, quien le indicó que tenía que abrir una caja de ahorro en el banco provincia de Córdoba donde se le depositaria sus haberes por el trabajo desempeñado como auxiliar docente. La compañera no firmó ningún contrato laboral, no se sabe a ciencia cierta quién es el que deposita sus haberes, esto infringe todos los derechos laborales.

Vale señalar que el incumplimiento de normas es común en el caso de la mencionada legisladora. También es necesario recordar su frase cuando con su voto apoyó las distintas reformas previsionales y cuando la docencia le reprochó su votación, ella dijo “yo me debo apoyar a mi bloque no a los que me votaron”. Con esta impunidad y autoritarismo actuó en el tema de la denuncia de Valeria, quien aclaró que al terminar la nota en Radio Pueblo recibió el llamado de la directora del establecimiento educativo, en el que presta servicios, informándole que estaba desafectada de sus tareas laborales, y que recibió una orden de parte de un secretario de la legisladora provincial Tania Kyshakevych.

Los hechos dados a conocer dan cuenta de cómo se manejan las autoridades provinciales, su injerencia en el ámbito laboral y la violación de los derechos laborales, actuando de una forma patoteril y clientelar. Reclamamos la inmediata restitución en el cargo de la compañera, el aumento salarial y el cese de la precarización laboral.

