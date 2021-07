Despido de un trabajador del Instituto Oncológico Ángel Roffo- UBA

El Instituto Oncológico Ángel Roffo de la Universidad de Buenos Aires despidió el día miércoles 14 de julio a Pablo Boglio, trabajador del instituto hace 15 años que se encuentra cursando una licencia médica psiquiátrica desde febrero de este año. No es la primera vez que la UBA despide en medio de la pandemia. A principios de año, la Dirección del Hospital de Clínicas despidió a casi 80 enfermeras y enfermeros mediante la no renovación de contratos en vísperas de la segunda ola de covid19.

En el sector docente, la Asociación Gremial Docente (AGD) viene denunciando desde marzo también el despido de 6 docentes del CBC, por los cuales han desarrollado una intensa campaña con la que lograron la reinstalación en sus cargos de 4 de esos docentes. Los despidos no docentes y docentes se enmarcan en el ataque y el ajuste desde el gobierno nacional y de CABA que enfrentamos las y los trabajadores y en la precariedad laboral en nuestra Universidad.

Durante el mediodía del viernes, no docentes de la Agrupación Bordó y delegados de la Comisión Interna No Docente de Sociales UBA estuvimos apoyando a los compañeros y compañeras de Pablo en un corte de la Avenida San Martin en la puerta del Roffo para reclamar su reincorporación inmediata.

Como lo denunciaron sus compañeras y compañeros durante la actividad, Pablo trabajó en el sector de febriles durante todo el año pasado durante la pandemia. Por eso el viernes se podía leer en una bandera colgada en la entrada del Roffo: “Somos esenciales, no descartables”, mostrando la precariedad y el maltrato hacia las y los trabajadores de la salud que han estado en la primera línea enfrentando la pandemia de coronavirus.

El despido ilegal de un trabajador bajo licencia médica de parte de la Dirección del Instituto Roffo tuvo toda la complicidad de la Comisión Interna y de la conducción del sindicato APUBA, quienes no han intervenido en ningún momento para impedirlo. No llama la atención este accionar de la Directiva del sindicato, cuyo secretario general y el secretario de prensa del sindicato, se han integrado a la gestión del Rectorado de la UBA como funcionarios políticos, demostrando, una vez más, que no se puede estar de los dos lados del mostrador y defender a las y los trabajadores.

Por su parte, el famoso decreto presidencial que prohíbe despidos desde el comienzo de la pandemia es menos que un cartón pintado. El gobierno no lo cumple ni lo hace cumplir, como lo demuestran los miles de despidos y las luchas que se vienen desarrollando por la reinstalación y la defensa de los puestos de trabajo en todo el país.

En contraste con la burocracia sindical, las compañeras y compañeros de trabajo de Pablo se organizaron e iniciaron una fuerte campaña adentro y afuera del Roffo para denunciar el despido y reclamar su reincorporación. Esta acción ya recogió la solidaridad de trabajadores del Garrahan en lucha por aumento salarial, del Hospital de Clínicas, del Posadas, del Gutiérrez, junto a Nora Cortiñas y organismos de derechos humanos, a la AGD UBA y, por supuesto, a la única Comisión Interna clasista de APUBA de la Facultad de Ciencias Sociales.

Los trabajadores del Instituto Roffo tienen una larga tradición de lucha en defensa de los compañeros y las condiciones laborales, que las distintas Comisiones Internas y la Directiva de APUBA se niegan a defender, en el caso de Pablo, la complicidad de la burocracia sindical con el despido ilegal pone en riesgo la continuidad de la cobertura de la Obra Social DOSUBA con el tratamiento psiquiátrico.

La lucha por la reincorporación de Pablo dio el viernes un gran paso, que tiene que continuar con otras acciones hasta lograr la reincorporación de Pablo.

Ningún despido en la UBA. Reincoroporación inmediata de Pablo Boglio!

#TodosSomosPablo