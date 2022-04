Despidos y más flexibilidad laboral en Interpack

Imagen IP

A tres años del cierre fraudulento de Interpack planta 1, nuevamente la patronal del Grupo Zupan lanzó un ataque contra los trabajadores. Al avance constante contra las condiciones de trabajo en la planta de Villa Luzuriaga, le agregó ahora el despido de 12 compañeros, algunos con más de 20 años de antigüedad. La ofensiva patronal responde a un plan estratégico de reducir los costos laborales en detrimento de los trabajadores.

Luego del cierre de la combativa planta 1, puntapié inicial para despejar el camino a la flexibilidad en todas las plantas del grupo, la política patronal fue avanzar aún más contra el convenio gráfico y las conquistas en planta 2. Uno de los métodos utilizados fue empezar a “sacarse de encima” al personal con más antigüedad mediante retiros voluntarios y algunos despidos y suplantarlos por trabajadores temporarios y de agencia, aumentar los ritmos de trabajo e imponer la polifunción. Todo esto sin ninguna respuesta de la dirección del gremio gráfico.

Interpack sirve como botón de muestra: el avance patronal reproduce el accionar de las patronales en todo el gremio frente a una dirección sindical mas preocupada por la rosca política y ligada a un gobierno fondomonetarista que ocupada en resolver los problemas de los trabajadores.

En Interpack, durante estos años se han modificado a la baja los premios de producción para los trabajadores efectivos y casi eliminado para los compañeros de agencia que ingresan a la planta. Esto sumado a que su ingreso se realiza con la categoría 3, una de las más bajas del convenio gráfico. Hoy la planta cuenta con aproximadamente 60 trabajadores precarizados, casi la mitad de todo el plantel. Estos últimos despidos, caratulados como reducción de personal, seguramente serán cubiertos por nuevo personal de agencia y más polifuncionalidad para los compañeros de planta.

Es importante señalar que en el caso del Grupo Zupan, la crisis, producto de la pandemia de Covid 19, no ha hecho mella. Mas bien, lo contrario. En toda la pandemia Interpack solo paró unos días, tras conocerse los primeros casos en la planta. Luego funcionó con normalidad debido a que la mayoría de su producción está ligada a envases para alimentos y para la higiene en general. Además, desarrollaron y lanzaron un envase térmico dedicado al mercado del take away, lo que significó un aumento en la producción y facturación de todo el grupo.

No obstante esta realidad, Interpack fue beneficiada, con el aval de la dirección sindical, mediante acuerdos por el artículo 223 bis de la LCT habilitando suspensiones, pagos no remunerativos y recortes salariales. Estos acuerdos pactados entre la UIA, la CGT y el gobierno estaban dirigidos a las empresas que redujeron la producción en el marco de la pandemia. No fue el caso de Interpack que aprovechó la oportunidad para sacar beneficios, una vez mas, a costa de los trabajadores.

Así como el cierre de Planta 1, no fue por motivos de crisis o falta de producción, sino para terminar con su organización gremial, estos despidos también responden a un plan patronal de seguir avanzando con la flexibilidad laboral para lograr mayor productividad: mas producción con menos salarios. Planteamos la necesidad urgente de una asamblea general en Interpack que discuta como enfrentar la ofensiva patronal y la convocatoria, en primer lugar, al plenario de delegados de zona oeste para para ponerse a disposición del taller en lo que resuelva.

Desde la Lista Naranja Gráfica manifestamos nuestra disposición incondicional a apoyar a los trabajadores de Interpack en las resoluciones que surjan del debate colectivo para enfrentar el ataque patronal.

Otra vez paritarias a la baja

El reciente acuerdo paritario gráfico de 50 % en 3 cuotas ( 21% Abril, 14% Julio , 15% Octubre) cuando se proyecta una inflación mayor al 60%, hunde aún mas a todas las categorías del convenio por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que la discusión salarial arrancó con una pérdida del 5% del año anterior. Una vez más, la dirección del gremio dejó sin la oportunidad a los gráficos de poder debatir mediante asambleas en los lugares de trabajo, no solo el porcentaje que se le tiene que pedir a la cámara gráfica, sino también discutir y resolver medidas para terminar con estos atropellos como los que realiza la patronal de Interpack, que por supuesto es la norma en todo el gremio.

En los últimos años centenares de talleres cerraron sus puertas y miles fueron los despidos que afectaron al conjunto de los trabajadores gráficos. No hubo una sola acción colectiva resuelta o impulsada por la dirección sindical. Desde la Naranja Grafica, planteamos la necesidad de una Asamblea General de los gráficos para discutir como enfrentamos los despidos, la flexibilidad laboral y recuperamos el salario. O ponemos en pie el gremio, movilizando a los trabajadores, o las patronales seguirán con la ofensiva apoyándose en un cuadro general signado por el ajuste que implica el acuerdo del gobierno con el FMI.

En esa perspectiva, invitamos este 1° de mayo a todos los trabajadores gráficos honestos y combativos al acto en Plaza de Mayo en defensa de los puestos de trabajo y por un salario que enfrente el ajuste del gobierno, las patronales y del FMI, por el no pago de la deuda.