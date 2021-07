Docentes de la Universidad Nacional de La Plata: crece el reclamo por reapertura de la paritaria

Un grupo de docentes de la UNLP, agrupados en el frente “Trabajadorexs en Lucha UNLP”, que la Agrupación Naranja integra, nos manifestamos el miércoles 7 de julio frente al rectorado de la Universidad como parte de una campaña por la reapertura de las paritarias y otros reclamos.

Una conducción que desorganiza a los docentes para cubrirle la espalda al gobierno

No existen las licencias o dispensas cubiertas con suplencias para no recargar al resto de la cátedra, que son necesarias por las dificultades de todo orden que ocasionan la pandemia y el trabajo a distancia que hacemos con recursos precarios; el bono de $1.000 por nueve meses que acordó Conadu en la paritaria nacional no alcanza a cubrir los gastos de equipamiento y conexión que corren por cuenta de les docentes; a les docentes del nivel preuniversitario se les impuso la vuelta a la presencialidad en simultáneo con les docentes provinciales, sin el debate sobre las condiciones y protocolos para hacerlo, y con la mayoría de elles sin vacunar o con una sola dosis.

En el caso del nivel universitario el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Ministerio de Educación de la Nación hablan de un “sistema híbrido” combinando presencialidad y virtualidad (PlanVES II 2021), pero no han invertido un peso en equipamiento y conectividad gratuita, ni en la infraestructura necesaria para el retorno. No nos convocan a discutir y a controlar las condiciones para ese retorno cuando amenaza la tercera ola y solo el 10% de la población tiene el esquema completo de vacunación. En la paritaria nacional se firmaron dos programas, uno para regularizar docentes ad honorem y contratades, y otro para promocionar ayudantes con mucha antigüedad a la categoría superior (Jefe de Trabajos Prácticos). Ambos deben ser implementados. Frente a esta lista de necesidades y amenazas la conducción de Adulp (Conadu), alineada con el gobierno y con las gestiones universitarias, no convoca siquiera a les delegades, que en su enorme mayoría le responden, por el enorme temor que tiene a la deliberación de la base docente.

El salario en el tapete

El gremio no ha organizado reunión alguna luego de la asamblea que convocaron en mayo para cerrar el acuerdo salarial a la baja. Este acuerdo, en la sintonía de los que firmaron otros sindicatos orientados por el kirchnerismo, se fundamentaba en la mentirosa pauta del 29% del presupuesto nacional. La burocracia firmó con ese cuento un 35% en cómodas cuotas hasta marzo de 2022. En dos meses la inflación derrumbó la estafa. Ahora, urgido por el descontento que empieza a recorrer a amplias franjas de trabajadores, el gobierno quiere echar algo de lastre y para ello habilitó acuerdos por el 40 o 45%. En la provincia Kicillof hace demagogia con una revisión de los acuerdos, pero hasta ahora la burocracia se fue con las manos vacías. En esta sintonía de contención, dilación y demagogia se inscribe el “reclamo” de Conadu al gobierno de reabrir la paritaria tomando como modelo el aumento del 40% otorgado al personal legislativo. Es una maniobra para ganar tiempo porque, más allá del forzado intento de diferenciar a CFK -que preside el Congreso- de Alberto Fernández, no promueven la movilización de les docentes.

La clave está en la organización independiente para impulsar el reclamo y exigir –tal como hizo Trabajadorxs en Lucha UNLP- una asamblea general para debatir el pliego. En particular el porcentaje que vamos a reclamar ya que la situación no se resuelve adelantando algunas cuotas como acaba de hacer el gobierno con el salario mínimo. Es imprescindible una cláusula de ajuste automático para que el salario no sea el único precio de la economía que va detrás de la inflación.

El agrupamiento independiente progresa y se esfuerza por llegar a más docentes en cada una de las unidades académicas. Con ese propósito vamos a continuar esta campaña con un Plenario presencial al aire libre en el comienzo del segundo semestre.

