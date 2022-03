Docentes Río Negro: el gobierno ofreció un 2% adicional de aumento

Arabela Carreras quiere aplicar el ajuste en la docencia.

Finalmente, tras una larga espera, el gobierno de Río Negro ofreció un 2% más a lo ya ofrecido anteriormente, y en cuotas. El conjunto de los reclamos realizados en el congreso docente no fueron respondidos o directamente no aparecen en la paritaria. Cada día que pasa, el gobierno provincial, envalentonado, sigue su política de ajuste, en consonancia con el gobierno nacional, profundizando una reforma laboral en los hechos y sumando tareas y obligaciones a la docencia.

No hay una respuesta concreta a la pérdida de poder adquisitivo, ni resguardo ante una inflación que parece no tener freno, y no resuelve que la mayoría de las y los docentes continuemos con salarios por debajo de la línea de pobreza, ni la reducción salarial de las y los compañeros que sufren el “blanqueo” en sus últimos años de trabajo.

En materia de política educativa el retroceso no puede ser mayor. Un gobierno que ha abandonado el sostén de la educación pública en pandemia, ahora sigue cargando la responsabilidad sobre la docencia sin poner un peso de presupuesto. Seguimos reclamando que en cada escuela primaria se nombren Maestros de trayectorias escolares contemplados en la 2035/15 y que esa figura se lleve adelante en cada nivel educativo para colaborar en el desastre educativo por la ausencia del Estado. Queda claro que Carreras solo hace cumplir la ley cuando se trata de imponer el ajuste.

Los problemas edilicios actuales que no están siendo resueltos se irán agudizando con la llegada de los primeros fríos y pondrán más al desnudo la desinversión educativa. Se observa una creciente presión y arbitrariedad encarnadas en las direcciones de nivel sobre equipos directivos, para que las instituciones educativas funcionen en las peores condiciones.

La respuesta a esta política de ajuste declarada y descarada debe ser colectiva y sin más dilaciones. El paro de 48 horas votado en el anterior congreso docente debe efectivizarse inmediatamente y dar pie a un plan de lucha progresivo. Migajas tras migajas, ofrecidas por Carreras a lo largo del mes, y la política dilatoria de la Azul-Arancibia tiene como objetivo limar la voluntad docente y hacer pasar la miseria salarial. No olvidemos que la seccional Conesa Azul-Arancibia aceptó la primera oferta, toda una declaración de las verdaderas intenciones de sellar la paz social inmediatamente y de los principios e intereses ajenos a la docencia.

Llamamos al conjunto de la docencia a participar de las asambleas, en manos de las y los trabajadores de la educación y no de la burocracia sindical. Defendamos nuestros salarios y el estatuto docente. Vamos por: salario igual al costo de la canasta familiar; ningún docente por debajo de la línea de pobreza; indexación automática por cláusula gatillo según IPC (Índice de Precios al Consumidor); aumento del presupuesto educativo para resolver inmediatamente los problemas edilicios; basta de sumar obligaciones y tareas al trabajo docente. No podemos aceptar seguir trabajando sin estructura y condiciones.