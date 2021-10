Docentes Río Negro: la Azul-Arancibia recurre a maniobras fraudulentas en las elecciones

Se está produciendo un escándalo mayúsculo en las elecciones de vocalías de UnTER (Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro). La agrupación Isauro Arancibia está usufructuando licencias gremiales para realizar campaña por fuera del marco legal establecido. Mientras la Junta Electoral Provincial fue tajante y restrictiva con el Frente Docente Antiburocrático, al plantearnos que solo los candidatos titulares pueden ejercer el derecho a tener licencia gremial para realizar campaña, a la agrupación oficialista le permite vulnerar y pasar por encima de las normas preestablecidas.

La agrupación oficialista ha puesto a sus candidatos suplentes a realizar campaña electoral usufructuando licencias gremiales en forma indebida. La gobernadora Carreras y el Consejo Provincial de Educación convalidan esta maniobra espuria, lo que demuestra la connivencia con el gobierno y la devolución de favores a una conducción que le ha permitido imponer a la docencia la flexibilización laboral por medio de la bimodalidad, la rebaja salarial, poner en riesgo las jubilaciones docentes y un ajuste a la educación pública rionegrina.

Lejos de ser un error, o una avivada, es un ejemplo más de cómo las burocracias sindicales están dispuestas a cualquier treta para defender sus privilegios y sus intereses ajenos a la docencia, incluso llegando a la arbitrariedad y a la transgresión de las mismas normas que imponen en las elecciones.

La pasividad de la Junta Electoral Provincial demuestra su parcialidad, no solo por no intervenir rápidamente, sino porque han emitido certificados validando el accionar de la Azul-Arancibia. La Junta Electoral no está garantizando la transparencia adecuada y a pocos días de las elecciones, este accionar desvergonzado, arbitrario y patoteril de quienes conducen UnTER Central, avecina elecciones cuestionadas.

Llamamos al conjunto de las agrupaciones sindicales en UnTER a pronunciarse contra toda vulneración y quebrantamiento de la plena vigencia de los principios democráticos. El accionar de la Azul-Arancibia y la pasividad de la propia Junta Electoral muestra una clara desigualdad entre las listas. A esta altura de los acontecimientos resulta evidente que el proceso electoral se encuentra viciado por esta inusitada ausencia de ecuanimidad. La injerencia del gobierno en el acto electoral sindical es más que evidente y es un ataque a la libertad sindical.

Al conjunto de la docencia la llamamos defender en cada mesa de votación, la existencia de las boletas del Frente Docente Antiburocrático y a votar por la unidad de las y los trabajadores de la educación, por un sindicato independiente de todos los gobiernos, en defensa del salario, las jubilaciones y la educación pública, gratuita, laica, científica, inclusiva y con perspectiva de género.