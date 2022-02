El fraude en la seccional Zapala de Aten “es un acto de apoyo al gobierno”

Foto: corresponsal.

Entrevistamos a Dominga Cifuentes, integrante de la lista del Frente Multicolor Bermellón e independientes de la seccional Zapala de Aten, objeto de un fraude contra toda la docencia. La lista obtuvo un empate con la conducción del TEP-Celeste en las pasadas elecciones, pero la Junta Electoral propuesta por el oficialismo en vez de convocar a nuevas elecciones anuló el voto de un candidato de la lista opositora y dio por ganadora a la lista TEP-Celeste seccional.

Además de las acciones públicas, presentaciones administrativas y legales que hemos llevado adelante contra el fraude, hay que sumar la vibrante denuncia que hizo Dominga en la pasada asamblea docente de la seccional Zapala.

En la asamblea hiciste una denuncia muy valiente, ¿podrías contarnos de qué se trata?

Dominga: Puse a consideración de mis compañeres de lista el texto de la denuncia y decidí llevarlo a la asamblea con la convicción que estoy diciendo la verdad. Me siento vulnerada en mis derechos.

Deseaba que las y los militantes del sindicato escuchen de una integrante de la lista la denuncia del fraude que es de público conocimiento. Que quedara expuesta la reacción de la parte denunciada, que estaban presentes.

Tal vez en un acto de honestidad reconocieran el fraude y gestionaran una nueva elección. El tema no está cerrado, las acciones legales siguen adelante. Pero su reacción no va a pasar. Tiene que ver con un acto de apoyo al gobierno, como si estuviera determinado que la seccional Zapala “debe ser TEP, no importa cómo”. La votación de la asamblea demostró en su rechazo a la propuesta oficial que las bases no quieren un sindicato conciliador con el gobierno. Quiere un sindicato combativo.

Luego del rechazo masivo a la propuesta del gobierno, ¿cómo te parece que debe seguir la lucha?

Dominga: En primer lugar exigiendo al TEP que se respete el mandato de las asambleas. Por nuestro lado continuar con la lucha para que se respete nuestra voz y nuestro voto. En paralelo con la lucha por el salario, condiciones de trabajo dignas. Presencialidad bajo protocolo. Si logramos esto, una mejor educación repercutirá en nuestros estudiantes.

