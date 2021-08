El Garrahan sigue en lucha

A las 7 de la mañana del viernes 13 de agosto comenzó una nueva jornada de paro en el Hospital Garrahan. La asamblea general convocada por la Junta Interna de ATE resolvió oportunamente la continuidad del plan de lucha con un paro de 48 horas. De este modo, la medida concluirá a las 7 am del domingo, abarcando a los cinco turnos (mañana, tarde, dos noches y franquero).

Esta treceava jornada huelguística en el principal hospital pediátrico del país responde a la completa intransigencia de la patronal frente a los reclamos planteados. Tanto es así, que el Consejo de Administración suspendió la semana pasada la única reunión concedida a la interna de ATE tras un mes de conflicto. Como no tienen nada para ofrecer, dieron un argumento completamente ridículo para no realizarla: “hay un paro convocado”. Precisamente, si hubiera respuesta patronal que satisficiera los reclamos, la asamblea podría considerarla y rediscutir medidas en torno a eso -el problema es que no hay ninguna-. Las banderas del movimiento siguen bien altas: 50% en una cuota y salario inicial equivalente al costo de la canasta familiar ($103.000); reconocimiento de la insalubridad (licencias por estrés, reducción horaria sin afectar el salario y jubilación anticipada con 82% móvil); pase a planta de contratos y tercerizadas; reclamos sectoriales varios (áreas Covid, emergencias, centro quirúrgico). Además, se suma como reivindicación central la devolución del descuento de los días de paro. El recorte salarial a la primera línea del Garrahan por ejercer el derecho a huelga pinta de cuerpo entero a los gobiernos de Fernández y Larreta.

Se prepara una jornada de lucha el 19 de agosto

La revisión paritaria para estatales nacionales está prevista para el próximo jueves 19 de agosto. Se trata de un “acting” con cartas marcadas, porque las burocracias sindicales al frente de ATE y UPCN están integradas al gobierno. Por eso, trascienden números del “acuerdo” que no cubren ni la inflación interanual ni las pérdidas previas. Mucho menos está en discusión la presencialidad sin condiciones para el retorno a las dependencias.

Sin embargo, la fecha concreta de esta revisión aparece como una oportunidad para unificar las fuerzas del movimiento de trabajadorxs de la salud y el estado nacional que sufre la misma rebaja salarial. Por eso, la asamblea del Garrahan ya había discutido preparar un gran paro y movilización para ese día. El gobierno y la burocracia quieren un trámite que no embarre su campaña electoral; lxs trabajadorxs del Garrahan queremos forzarlos a responder a nuestras demandas. En este contexto, fue muy oportuna la confluencia con el espacio de Interjuntas de ATE, que venía discutiendo una acción en términos similares para la misma fecha. A efectos de organizarla, se acordó una reunión abierta en el propio Garrahan durante la jornada de paro del 13/8. Con paro, movilización y cortes, debe transformarse en una instancia de reagrupamiento para todos los sectores que quieran enfrentar el recorte de salud y estatales en el altar del FMI.

Conclusiones preliminares de una gran lucha que sigue

La huelga del Garrahan continúa y su desenlace está abierto. Sin embargo, ya permite discutir importantes conclusiones con compañeros y compañeras, tanto del Hospital como de afuera. En primer lugar, es necesario observar que la intransigencia patronal no es fruto del azar o el capricho. El Consejo de Administración es un órgano político, en el que Alberto Fernández nombra cuatro funcionarios y Rodríguez Larreta uno. Además de llevar adelante una vida completamente parasitaria (orillan ingresos mensuales de medio millón de pesos por mes y pasan los tickets al Hospital hasta de su café instantáneo), son agentes de un ajuste más general. No hay ofrecimientos mientras se mantenga firme un recorte fiscal sin precedentes, bajo la batuta del Frente de Todos. No hay “diálogo” con lxs huelguistas del Garrahan pero sí con el FMI. Sus “opositores” de Juntos por el Cambio disparan fuegos de artificio pero no discrepan de esta orientación estratégica, como su funcionario del Garrahan confirma. También han coincidido en descontar los días de huelga; ni siquiera se pronunciaron frente al vandalismo que sufrieron compañeras de la Comisión de Insalubridad en sus vehículos particulares, lo cual hoy es objeto de una investigación penal.

El problema de los sindicatos también estuvo presente. Por un lado, la burocracia reconfirmó su rol propatronal, tanto UPCN como la dirección de ATE Verde, que se pronunció abiertamente contra la huelga y usurpó el lugar de paritarixs electxs en asamblea. El contraste con la Junta Interna de ATE fue notorio; gracias a ser un organismo recuperado, sirvió para motorizar todas las instancias de la lucha. Incluso con debates en las asambleas sobre las mejores tácticas a seguir, siempre se respetó e impulsó lo resuelto. Hemos conquistado la conciencia de que el paro es la mejor medida; gracias a esta lucha, torcimos parcialmente la ruta original de ajuste sobre nuestro salario. Así, tuvieron que darnos bonos, adelantos de cuotas y acortamiento en los plazos. Son conquistas insuficientes, que explican por qué es fundamental conquistar una adhesión más masiva a las medidas. Por otro lado, el fondo de lucha recolectado tanto en el Hospital como gracias a la numerosa solidaridad externa, impulsada en un 95% por la izquierda y el sindicalismo combativo, hoy está permitiendo paliar parte de los descuentos y que no quiebren a nadie con hambre. Hay que continuarlo porque la lucha sigue y la patronal tiene muchos días aun para volver a golpear.

Vamos con todo al paro de 48 horas y a preparar una gran jornada de lucha el próximo 19.

