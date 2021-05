El gobierno de Córdoba pretende desaforar a la delegada Estela Giménez de UTS

La justicia desplegó un ataque persecutorio contra la enfermera, delegada del Hospital de niños y Secretaria Adjunta de la comisión directiva de la UTS (Unión de Trabajadores de la Salud), Estela Giménez. Detrás de la causa armada se encuentra el gobierno provincial que opera a través de un poder judicial adicto

De esa manera están intentado llevar a Estela Giménez a un juicio de desafuero para quitarle la tutela sindical y proceder a un despido. Se trata de un tiro por elevación al conjunto de la lucha de lxs trabajadores.

A Giménez la acusan falsamente de negar la atención de salud a usuarixs y padres el 6 y 7 de diciembre de 2013, cuando se desarrollaba una ocupación pacífica del hospital para reclamar por la falta de insumos básicos.

De modo que la causa amañada se motorizó 8 años de los hechos y luego de que la denuncia del gobierno ya fue desestimada en la justicia penal. En ese entonces, les trabajadores del hospital de niños luchaban en defensa de la salud pública, como continúan haciendo hasta el día de hoy.

En dialogo con Prensa Obrera, Estela Giménez contó el origen de la causa amañada con la que pretenden sancionarla. Al respecto contó que “en el 2013 carecíamos de insumos básicos hasta para hacer una sutura, no teníamos jeringas, agujas, placas radiográficas, faltaban corticoides; faltaba absolutamente de todo. Todos los servicios tenían quejas, y obviamente con los sueldos muy bajos”.

“Entonces los compañeros decidieron que no se podía seguir de esa manera, se empiezan a organizar asambleas y a tomar medidas de fuerza. Se restringen servicios sin dejar de atender a los pacientes, porque la guardia atendía con normalidad”, agregó Estela.

Y también recordó que en el año en donde se inició la causa en su contra y el sumario “los presupuesto para comprar los insumos necesarios los manejaban los directores de hospital. En ese momento en el doctor Néctor Perotti nos hace una denuncia penal, y nos pintan los dedos a 5 compañerxs, esa causa está estancada por falta de pruebas, no se puedo elevar a juicio, 4 de los compañeros fueron absueltos. El delito que se nos imputaba era el de turbación de la posesión un delito tan viejo que se usaba en la época del proceso”.

“Atado a esa denuncia penal se abrió un sumario administrativo que iba a estar sujeto a la parte penal, como la parte penal se estancó el sumario también. Pero, el ministro de Salud Cardozo empezó a darle manija tras la llegada de la pandemia” afirmó Giménez.

“Las asambleas eran multitudinarias, había mucha unidad entre los compañeros, las falencias eran transversales; todos estábamos afectados por esta falta de insumos y falta de condiciones laborales”, continuó la directiva de UTS.

“El ministro Cardozo es el que pide que se me cesantee, y él es el que pide el desafuero”, caracterizó Estela Giménez. Es decir que se trata de un ataque persecutorio por parte del Estado, constituye un acto discriminatorio y antisindical, que busca aleccionar al conjunto de les trabajadores que se organizan por condiciones laborales, salarios acordes a la canasta familiar y bregan por la libertad sindical.

El gobierno pretende meter miedo para disciplinar a les trabajadores de la salud que reclaman por lo que les corresponde y que durante la pandemia han estado en la primera línea. La política oficial del gobierno de Schiaretti ha sido ningunear los reclamos de les trabajadores de salud, no solo no dando respuestas a las demandas si no despidiendo y trasladando a trabajadores, reafirmando su política represiva, persecutoria y de vaciamiento.

Desde Tribuna de Salud en la Coordinadora Sindical Clasista y sus agrupaciones, repudiamos la persecución sindical del gobierno provincial contra Estela Giménez, exigimos el inmediato archivo de todas las actuaciones en su contra y rechazamos el juicio de desafuero.

No al juicio a Estela Giménez, abajo la política de persecución del gobierno Provincial. Basta de despidos y translados, por un básico de $70000, pase a planta permanente, insumos, infraestructura y personal. Asamblea y plan de lucha.