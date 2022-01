El gobierno de Kicillof cesa docentes embarazadas por whatsapp

El programa +ATR hoy se está desarrollando en lugar de la histórica escuela de verano con docentes a los que se le imponen cuestiones como: cambio de lugar de trabajo. cambios de horario, obligándolos a renunciar o cesar, quedándose de esta forma sin trabajo, cambios de tareas y duplicación de funciones pretendiendo imponer acompañamiento de alumnxs a predios deportivos y natatorios, cuidado de alumnxs de un nivel diferente del que fueron designados (de secundaria a primaria y viceversa), superposición de estas tareas con la continuidad de la intensificación, entre otros. Dentro de estas irregularidades hemos recibido denuncias de directivos cesando compañeras embarazadas por whatsapp.

Desde Tribuna Docente y las agrupaciones estudiantiles de terciarios de toda la provincia de Buenos Aires hemos denunciado el carácter precarizador del programa ATR. Todo esto bajo la mirada de la Celeste alineada con el gobierno, que ha avalado sistemáticamente la creación del programa y su continuidad.

Desde la Subsecretaría de Educación de Merlo se avala esta práctica y desde su militancia se la romantiza: el “fortalecimiento de las trayectorias educativas” de las que se vanaglorian no es más ni menos que un lavado de cara a la precarización laboral y un intento de ocultar que el Estado no garantizó la continuidad pedagógica en pandemia, la inversión en conectividad y dispositivos, la creación de cargos, reparación ni la construcción de escuelas. El asistencialismo no es revinculación, lo que ofrecen va en detrimento de los miles de docentes que se disponen todos los días, incluyendo los sábados, a trabajar en esas condiciones para alimentar a sus familias. La continuidad del programa +ATR es un ataque directo al trabajo docente, basado en la enorme desocupación. ¡Exigimos trabajo genuino!

Rechazamos esta política de ajuste en sintonía con la del gobierno nacional con el fin de ahorrarse dinero para pagar la deuda. El total desconocimiento de los derechos consagrados en el Estatuto Docente como la licencia (solo ART o maternidad) y vacaciones (casi nulas) debe ser repudiado por toda la comunidad educativa y solo con la organización independiente de los trabajadores de la educación se la derrotará en defensa del salario y la educación pública y de calidad.