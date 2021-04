El municipio de San Miguel arremete contra la organización de lxs trabajadores del Larcade

Ante la segunda ola y un cuadro de colapso, el gobierno municipal de Jaime Méndez no solo no da respuestas a lxs trabajadores, sino que la última semana avanzó en el despido de una trabajadora del sector más organizando del hospital, desplazó al resto del sector de facturación al municipio y metió a la policía adentro del hospital, mientras que las citaciones de legales son una constante para buscar amedrentarlos, llegando incluso a presentarse en sus domicilios personales con citaciones.

Organización y lucha

Lxs trabajadores, lejos de paralizarse por lo acontecido, inmediatamente salieron en búsqueda de respuestas por la reincorporación de la compañera y el cese de los ataques. Aplausazos, cortes de vía y de calle, movilización al municipio, bloqueo de la entrada de la dirección del hospital, fueron algunas de las acciones que en una escalada de medidas los trabajadores desenvolvieron demostrando que van a fondo con su consigna «si tocan a uno, tocan a todos».

Municipio y Provincia siguen dando la espalda

Mientras el conflicto se profundiza, el gobierno de Méndez – De la Torre no solo no abre un canal de diálogo ante los reclamos de los trabajadores, sino que profundiza las condiciones calamitosas en las que se encuentra el hospital: pacientes con Covid-19 que necesitan estar en terapia intensiva en sala común, la cantidad de trabajadores de la salud no da abasto, continúa la falta de insumos, no se reemplaza personal de licencia, habiendo constantemente servicios sin profesionales o con unx solx a cargo. A la vez, las condiciones de infraestructura y falta de salubridad siguen sin resolverse: agujeros en el techo, desborde de pozos, etc.

En el actual mandato, tanto Méndez como los De la Torre tienen su cuota de responsabilidad en las demandas que al día de hoy no fueron respondidas a los trabajadores, siendo actualmente Manuel de la Torre el jefe de gabinete en el municipio y Pablo de la Torre secretario de Infancia, luego de dirigir la Secretaría de Salud y Bienestar, hoy dividida en dos, de las cuales Diego Lambert conduce la de Salud.

La serie de problemas que este año difunden los trabajadores del Larcade no son nuevos ni tampoco aparecieron con la pandemia. El régimen de contratación laboral precaria mediante becas o contratos mensuales se arrastra desde los gobiernos anteriores, que fueron de todos los colores políticos. Actualmente Méndez por JxC, antes De la Torre por FPV, Frente Renovador y Cambiemos, antes Zilocchi por ej PJ, y antes el derechista Rico. Todos contribuyeron al actual vaciamiento que se vio profundizado durante el año de pandemia y de crisis sanitaria.

Por su parte, el gobierno de Kicillof ha demostrado su desinterés por la salud de los vecinos y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, no interviniendo de ninguna manera ante la profunda problemática del hospital, como así tampoco ante el grave despido de la compañera.

Un municipio colapsado

El distrito cuenta con 3 hospitales municipales, de los cuales es el Larcade el que tiene todos los servicios y atiende la gran mayoría de las consultas del distrito, inclusive las que en un primer momento acceden a los otros dos hospitales, pero por falta de servicios, personal, equipamiento, son derivados al hospital central.

El mismo cuenta con un presupuesto municipal establecido anualmente, además de la recaudación propia que implica el ingreso de dinero por la atención a pacientes de obras sociales, prepagas y el PAMI. Según informa personal del hospital, es práctica común atender pacientes de PAMI en pasillos, sin que exista el lugar ni el personal para tratarlos, con tal de no derivarlos a otro nosocomio y perder el ingreso proveniente de la obra social. Esta práctica que fomenta la dirección del hospital y las autoridades del municipio es una práctica inhumana que desnuda el verdadero interés en materia de salud de quienes nos gobiernan: hacer de la salud pública un negocio, una fuente de ingreso para el municipio y no una atención de calidad para los vecinos.

Vayamos por la apertura de los libros

Tanto los recursos provenientes del presupuesto municipal como la recaudación del hospital por pago de obras sociales, deberían destinarse a responder a las demandas de los trabajadores y de la población para garantizar una salud pública de calidad, convenios laborales, paritarias iguales a la canasta familiar, y una preparación de los hospitales públicos para la demanda de atención por la segunda ola de covid-19.

Lo planteado anteriormente muestra la necesidad de impulsar una campaña por la apertura de los libros contables del hospital y del presupuesto municipal por una comisión de trabajadores, para determinar la situación en cuanto a recursos con los que cuenta el hospital y en vistas a distribuirlos en función de satisfacer las demandas de los trabajadores y reacondicionar el hospital para que esté a la altura de enfrentar la etapa que comienza de agudización de la pandemia: equipamiento, reincorporación de Soledad y nombramiento de más personal, arreglos estructurales, etc.

Reforcemos la lucha

Queda planteada la necesidad de redoblar las acciones de lucha ante los ataques incesantes del municipio. Se vuelve imperante discutir un paro con el conjunto de lxs trabajadores del hospital para demostrarle al municipio que sus trabajadores no van a dejar pasar ni un ataque más y van a seguir peleando por el Larcarde, en defensa de la salud pública y de sus condiciones laborales.

La fuerte lucha por la salud en medio del recrudecimiento cada vez más fuerte de los contagios, se hace presente en distintos puntos del país. Al igual que lxs trabajadores del Larcade, lxs trabajadores de la Clínica San Andrés de Caseros pelean por la reapertura de la clínica, como también lxs trabajadores de la salud de la provincia de Neuquén. Desde el Partido Obrero nos ponemos a entera disposición por el triunfo de las luchas en defensa de la salud de lxs trabajadores.

Vamos por:

-Reincorporación inmediata de Soledad Dreise

-Restitución a sus puestos de trabajo a lxs desplazadxs.

-Apertura de los libros contables del municipio y del hospital

-Aumento del presupuesto en salud

-Recomposición salarial, salario igual a la canasta familiar

-Paritarias libres

-Pase a planta permanente de todxs lxs trabajadores del hospital