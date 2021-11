El próximo jueves se realizará la elección de delegados en el Frigorífico Rioplatense. En la elección se juega la continuidad de la lista Roja, que es un agrupamiento antiburocrático y combativo que tiene expresión en gran parte del gremio, o el ascenso de listas que rechazan la identificación de los delegados con la izquierda o se encuentran directamente alineadas con la patronal.

La lista Roja denuncia que antes de 2008, año en el que asumió la conducción del cuerpo de delgados, “las horas extras eran obligadas y ni siquiera las pagaban”, que “el aguinaldo se pagaba en cuotas” y “los despidos masivos era cosa de todos los meses y no se pagaban indemnizaciones”, etc. En su volante señalan también que a partir de entonces se logró tener “una Comisión Interna del lado de la gente y no alcahueta de la empresa como fueron todas las anteriores”. Sin embargo, la situación de los trabajadores sigue siendo muy crítica. Como consecuencia de los acuerdos paritarios cerrados por la burocracia del gremio, los salarios de los trabajadores de la carne se encuentran completamente derrumbados. En el Rioplatense, una parte importante de los trabajadores cobra por quincena menos de 25 mil pesos.

Recientemente, una asamblea general de los trabajadores del Rioplatense reclamó el aumento salarial. La asamblea se realizó a pesar de la falta de autorización de la patronal, que rechaza y reniega de la organización obrera. La patronal de Costantini tomó represalias: dejó de asignarles tareas a los trabajadores, declarando una suerte de lock-out a lo largo de tres días. Ahora, los trabajadores sufren descuentos salariales por los días no trabajados como resultado de la maniobra patronal.

Es claro que todo el accionar de la empresa apunta a desarticular la organización de los trabajadores y al actual cuerpo de delegados, para de esa manera poder barrer con todas las conquistas obtenidas hasta el momento y evitar cualquier tipo de nueva lucha por el aumento de salario y por nuevas conquistas.

En estas condiciones, desde el Partido Obrero llamamos a los trabajadores del Rioplatense a votar por la lista Roja (Lista 1) el próximo jueves. El voto a la lista Roja (Lista 1) significa un rechazo a que el cuerpo de delegados pase a ser un apéndice de la patronal. Debe ser también un pronunciamiento en favor de una mayor unidad y organización de los trabajadores del frigorífico, que es la condición fundamental para ir por todas las reivindicaciones pendientes. La defensa de un cuerpo de delegados independiente de la patronal debe ser un impulso al reagrupamiento antiburocrático en todo el gremio de la carne, con el objetivo de echar a la burocracia sindical y recuperar el sindicato para los trabajadores en las próximas elecciones.

