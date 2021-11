Elecciones ATE Zubizarreta: se presenta la Lista Naranja

En las próximas elecciones de Junta Interna de ATE del Hospital Zubizarreta, que se realizarán el 14 de diciembre, nos presentaremos una vez más con la Lista Naranja. Con más integrantes, somos siete compañeras y compañeros, enfermeros y administrativos, de seis servicios diferentes del hospital. Los nuevos candidatos son reconocidos por su compañerismo y compromiso con la lucha. Queremos forjar una alternativa independiente para que nuestra junta pueda ser una herramienta de defensa de nuestros reclamos del ajuste de los gobiernos.

La pandemia y el ataque de los gobiernos

De la elección anterior de hace dos años hasta la fecha medió la llegada de la pandemia. A pesar de haber estado en la primera línea de batalla, los trabajadores de la salud estamos peor que antes, con salarios más devaluados y peores condiciones de trabajo. Cargamos además con las consecuencias psicofísicas de largos meses de agotamiento y la pérdida de cientos de compañeros producto de que fuimos los más expuestos al virus mediante la precarización laboral y el pluriempleo.

En estos dos años también estuvo la asunción del gobierno de Alberto Fernández, que ante la pandemia pasó de una cuarentena con escasos recursos a levantar las restricciones junto con el grueso de la asistencia. En uno u otro caso lo que primó fue una política de ajuste que impactó sobre los trabajadores de la salud. Basta ver que en nuestras paritarias se aplicaron los topes impuestos por el gobierno, que dejaron los salarios por debajo de la inflación. Si vemos el bono y sumamos sus pagos vamos a notar que se redujo de un año a otro, sin contar siquiera la inflación.

Larreta no se quedó atrás con el desprecio a los trabajadores de la salud. Algunos hitos fueron la falta y deficiencia de EPP al comienzo; la ausencia o flexibilización de los protocolos y la limitación de los aislamientos; la negativa a la formación de cohortes en muchos servicios llevando al hacinamiento; y la tanto limitada como precaria contratación de personal, incluyendo despidos luego. Pero los puntos más fuertes fueron el rechazo al pase a la carrera profesional de enfermería, con represión en la Legislatura de por medio, así como la pauta de miseria salarial acordada con las burocracias sindicales en las paritarias.

Una junta que bloqueó la lucha de los trabajadores: contra la movilización de enfermería y firmando la paritaria con Sutecba

Más allá de su prédica anti-Larreta, la agrupación Verde y Blanca, que conduce la junta de ATE Zubizarreta y la seccional capital, fue funcional a los intereses del jefe de gobierno y así lo demostró en momentos clave.

En la enorme lucha de enfermería durante septiembre y octubre de 2020 directamente recorrió los servicios para desalentar la movilización porque “en pandemia no se moviliza”. En simultáneo no hacía nada frente a los contagios que se producían no en las marchas sino en los lugares de trabajo.

En la lucha por la paritaria de fines de 2020 fue el segundo violín de Sutecba, convocando conjuntamente “asambleas” aisladas donde no se podía tomar la palabra ni votar. Este maridaje fue consumado luego en la firma de la paritaria de 2021, que firmaron Sutecba y ATE Capital, concediendo a Larreta un 30% de aumento salarial cuando la inflación acumulada del año ya es del 41,8% y la interanual supera el 50%.

Esta entrega de los reclamos más importantes de los enfermeros y los trabajadores administrativos ahora quiere ser compensada con prebendas de bajo vuelo (ambos, cajas navideñas anticipadas). Una emulación del gobierno nacional que apoyan y que viene de ser desautorizado en las urnas por su ajuste a los trabajadores. Pero no se puede estar con los que ajustan y enfrentar el ajuste.

Vamos con la Lista Naranja para enfrentar el ajuste que se viene

Los trabajadores de la salud tenemos en claro que el ataque de los gobiernos va a continuar. Así lo indican el recorte del presupuesto de salud para 2022 y todas las muestras de intención, dentro y fuera del gobierno nacional, de ejecutar una reforma laboral que liquide nuestras conquistas. Los despidos de enfermeros contratados por parte de Larreta anticipan también la pretensión de desmantelar el precario refuerzo del sistema de salud de CABA.

Una junta ligada al gobierno nacional va a colocarse en el juego de los pactos que se tejan entre éste y Larreta, no del lado de los trabajadores. Por eso necesitamos una junta independiente, democrática y de lucha para enfrentar los ataques de los gobiernos y defender nuestras reivindicaciones. ¡Este 14 de diciembre vamos con la Lista Naranja! por el pase a la carrera profesional de enfermería y profesionales en escalafón general; salario inicial de $100.000; pase a planta permanente de todo el personal contratado; no al cierre de concurrencias, salario y derechos laborales; basta de maltratos y arbitrariedades: concursos transparentes para cargos jerárquicos; plan de obras en el hospital incluyendo la construcción del segundo piso, tomógrafo, baño en sala B y refacción de techos de vacunatorio y cabina de turnos; ampliación de personal y cobertura de bajas y suplencias; por un jardín materno parental.

Read more