Elecciones en el gremio de lxs No Docentes – APUBA

La Directiva de Apuba, gremio que representa a casi 15 mil trabajadores universitarios de los cuales 9 mil están afiliados, convocó a elecciones para el 7 de abril. Para ello, hay que presentar 111 candidatos afiliados y avales de afiliados antes del 10 de febrero. La realidad de la UBA hoy es que en la mayoría de los institutos no hay presencialidad laboral desde hace dos años. Esto, de cualquier forma, no los inhibió en absoluto a la hora de realizar igualmente la convocatoria.

El llamado a elecciones, cuando las y los trabajadores aún no volvieron a la presencialidad y cuando la propia Directiva no lucha por esa vuelta en condiciones seguras, deja en claro que, para esta conducción, el sindicato no es una herramienta de defensa de los derechos de las y los trabajadores, sino que es un aparato que necesitan retener.

Ahora se estaría resolviendo la vuelta de todo el personal para la próxima semana, en virtud de que las camarillas que dirigen la Universidad ya acordaron un adelantamiento de las elecciones estudiantiles para el mes de abril, el claustro que falta para llamar a Asamblea Universitaria y rereelegir al Rector Alberto Barbieri: la síntesis entre el FdT y JxC universitarios.

Aunque los planes gubernamentales incluyen el recorte presupuestario para nuestro sector en el marco del acuerdo con el FMI, la Directiva no emitió ni un comunicado en contra de este acuerdo, que es el factor que lleva a la aplicación del ajuste en todos los niveles. En lo relativo a la atención de la pandemia, la UBA no avanzó en el reacondicionamiento de las áreas donde se concentran muchos trabajadores y tampoco reconoció adecuadamente el trabajo en el sector asistencial. De hecho, al igual que hicieran los gobiernos de CABA y PBA, los sectores de atención fueron desmantelados, con sobrecarga laboral para los enfermeros y médicos, con despidos de contratados y sin aumento salarial por encima de la inflación, ni bono especial para las y los trabajadores asistenciales que en la UBA son más de 5.000 y que debieron trabajar sin pausa durante estos dos años.

Para finalizar el cuadro general, luego de 28 años, Jorge Anró abandonará la Secretaría General de Apuba, se mantendrá como funcionario de la UBA (sí, detentaba los dos cargos), y como integrante de la directiva macrista de Boca. Su sucesor será Luciano Cagnaci, quien fuera Delegado General de la Facultad de Medicina, que asumiría en alianza con un sector de la corporación médica de la UBA. Este “reordenamiento” abrió un curso crítico en el Hospital de Clínicas entre el jefe político de quien se postula a ser el nuevo Secretario General de Apuba, el médico Carlos Rojo, y quien dirige la Interna del Hospital de Clínicas desde hace 10 años, Elsa Carrizo, a quien han desplazado mediante carpetazos que se van tirando entre ellos mismos. Ningún planteo que represente el interés de lxs trabajadores hay detrás de esta crisis.

Esta orientación general es la que explica el completo abandono de la defensa de nuestros derechos, comenzando por el 82% móvil y las paritarias firmadas a la baja, no solo ahora bajo el gobierno del FdT al que Jorge Anró llama a votar, sino también bajo el gobierno de Macri, al que no llamó a votar pero al que tampoco molestó con ningún reclamo. Tenemos también el abandono completo del programa de las mujeres trabajadoras: la inexistencia de licencias que no se ejecutaron en la práctica como la de violencia de género, el desfinanciamiento del Protocolo para erradicar la violencia, la caída de vacantes para acceder a jardines maternopaternales, la ausencia de una carrera administrativa a manos del manijazo y sobre todo la completa discrecionalidad en el manejo del presupuesto para el sector que fuera ferozmente recortado bajo el macrismo por el ahora diputado Emiliano Yacobitti sin que la directiva dijera absolutamente nada.

Para garantizar este rumbo Apuba tiene la cuota sindical más alta; no les interesa retener afiliados porque sus arcas se alimentan del servicio que prestan a los negociados y a los funcionarios, pero fundamentalmente para defender este rumbo han eliminado la democracia sindical. Es un gremio sin asambleas, ni plenarios de delegados, ni una mínima instancia democrática.

Para cambiar todo esto es que desde la Agrupación Bordó, junto a la Agrupación René Salamanca y otros compañeros independientes y de otras corrientes de izquierda pusimos en pie el Frente de Recuperación Gremial, que basa su propuesta en la experiencia vivida después de 10 años de dirigir la CI de la Facultad de Ciencias Sociales, con asambleas y grandes conquistas como las recategorizaciones del personal,un refuerzo salarial desde hace 10 años y la más completa independencia de las autoridades, lo que nos permitió evitar todo tipo de atropellos cotidianos sobre las y los trabajadores que se suceden en otras Facultades y Hospitales.

Nuestro programa

Desde el Frente de Recuperación Gremial que integra la Agrupación Bordó de la UBA desarrollaremos una campaña que tendrá como eje repudiar el pacto ajustador con el FMI y reclamar aumento presupuestario para defender una educación que llegue a los sectores populares, con trabajadorxs no docentes y docentes con salarios iniciales iguales a la canasta familiar, con lugares adecuados para estudiar y trabajar y donde se cumpla la función educativa, de investigación y asistencial sin responder a intereses particulares de empresas y gobiernos, sino construyendo un conocimiento al servicio de las y los trabajadores.

-No al pacto del gobierno con el FMI. Basta de ajuste, tarifazos y extractivismo. No al pago de la deuda externa.

-Por la defensa de la educación pública. No al arancelamiento y privatización. Aumento del presupuesto universitario.

-Por un salario equivalente a la canasta familiar para la categoría inicial. Por un aumento salarial por arriba de la inflación y que permita recuperar lo perdido en los últimos 8 años donde la directiva de FATUN y APUBA firmaron paritarias a la baja.

-Por 82% móvil para los jubilados no docentes. Abajo la reforma previsional.

– Para el personal asistencial: Aumento salarial y reconocimiento del plus salarial por área cerrada, trabajo insalubre y otras excepcionalidades para los más de 5000 trabajadores asistenciales de los hospitales universitarios que enfrentaron la pandemia, muchos de los cuales murieron, otros quedaron gravemente afectados sin que la UBA realizara algún refuerzo especial salarial ni de ningún tipo para el personal que no paró de trabajar nunca y que salvó la vida de miles de infectados y de pacientes con otras patologías.

-Por asambleas generales de APUBA y por instituto y plenario de delegadxs. Basta de negociaciones a espaldas de las y los trabajadores. Por paritarios electos y mandatados en asamblea. Basta de burocracia. Defensa de la democracia sindical.

-Basta de vaciamiento de DOSUBA y de los hospitales universitarios. Que se abran las cuentas de nuestra obra social. Por una obra social dirigida por las y los trabajadores. Elección directa del directorio por las y los afiliados. Eliminación de los descuentos compulsivos del código 214.

-Basta de precarización laboral y tercerización de funciones no docentes. Pase a planta permanente de contratadxs y tercerizadxs.

-Por jardines infantiles. Por subsidio acorde al costo de cada jardín en los institutos que no cuenten con jardines propios. Presupuesto para implementar el protocolo y licencia por violencia de género.

-Por la defensa de la carrera administrativa, las estructuras y funciones no docentes. Basta de recortes del presupuesto no docente para designaciones, cobertura de cargos y recategorizaciones.

-Por la incorporación de las y los no docentes al cogobierno universitario con voz y voto. Por la democratización de la UBA.

-Rebaja de la cuota sindical del afiliado al 1% del salario. Que se abran las cuentas de APUBA.

-Por una APUBA de las y los trabajadores, independiente de los gobiernos y gestiones universitarias.

– Por una universidad que ponga su conocimiento al servicio de las y los trabajadores y no al servicio de los grupos economicos, las empresas amigas del poder y las camarillas que la llevaron a la destrucción.