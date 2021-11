Elecciones en el sindicato de músicxs: a pesar de las maniobras fraudulentas, podemos ganar

Las elecciones para renovar las autoridades del SAdeM se van a llevar adelante en medio de un brutal ajuste sobre el salario de lxs trabajadorxs y lxs músicxs en particular. Donde la crisis sanitaria generada por la llegada del Covid-19 no ha hecho más que poner de relieve la enorme precariedad laboral que atraviesa nuestro sector y que, lamentablemente, ya es una marca registrada de nuestra profesión.

La pandemia ha puesto sobre el tapete las fenomenales ganancias que se hacen a costa de nuestro trabajo con las plataformas digitales como Spotify, YouTube, etc., pero que reparten verdaderas migajas entre lxs que producimos ese arte. La vuelta a los escenarios que se ha dado estos últimos meses ha demostrado que la “gorra” o el “sobre” han reemplazado nuestro convenio colectivo de trabajo menoscabando aún más nuestra ya deteriorada mano de obra.

Un sindicato fantasma

El rol de la dirección del SAdeM frente a esta situación fue de una total inacción. No aportaron ninguna solución a lxs músicxs ni pusieron la estructura del sindicato para ello. Ni siquiera llamaron a una asamblea para poder organizar los reclamos.

Por esta razón, no sorprende que hayan dejado afuera de una elección a otra a 1.300 músicos. La excusa fue la falta de pago de estos afiliados sin tener en cuenta que la mayoría de esas personas no pudo trabajar en pandemia. Quienes entregaron a lxs trabajadorxs a su suerte dejan afuera de la elección de su sindicato a esxs mismxs trabajadorxs. Detrás de esto no hay más que una maniobra para no perder el sindicato a sabiendas de que no representan a lxs músicxs.

A pesar de las maniobras, ¡podemos ganar!

Pese a estas maniobras podemos ganar el sindicato. Luego del rechazo a la presentación de nuestra lista por tener candidatxs fuera del padrón, logramos en 72 horas presentar una nueva y estamos en condiciones de disputar el sindicato.

Para enfrentar el ajuste queremos un SAdeM realmente dirigido por músicxs que luche por nuestros por salario y condiciones dignas de trabajo, que rechace el trabajo precarizado o el “pagar para tocar”. Un sindicato que sea dirigido por lxs que aspiramos a que nuestra profesión tenga condiciones dignas de trabajo, con contratos en blanco, jubilación y obra social.

La Lista Naranja Músicxs Organizadxs se presenta a estas elecciones habiendo impulsado grandes luchas en estos últimos años. Organizamxs a lxs músicxs en infinidad de asambleas donde impulsamos movilizaciones a los ministerios de Cultura de Noción y Caba exigiendo una compensación económica mientras dure la pandemia, trabajo para lxs músicxs mediante un circuito de música online y/o presencial con protocolos acordes. Movilizamos a Plaza de Mayo y también realizamos una importante caravana que culminó con un festival en el CCK.

Vamos por un sindicato de lucha, en defensa de nuestros intereses artísticos y laborales, que sea independiente de los gobiernos y los empresarios y solidario con las luchas de lxs trabajadorxs.

