Empantanamiento de la paritaria docente en Santa Fe

El importante rechazo de la docencia santafesina a la oferta salarial mentirosa del gobierno puso en crisis una paritaria de ajuste que, tanto este como las conducciones provinciales de los gremios docentes y estatales, pretendieron hacer pasar. Esta definición echó por tierra la intención del bloque sindical pro oficialista, que pretendía hacer pasar para el conjunto de los estatales (ATE, Amsafe y UPCN) y los docentes del ámbito privado (Sadop), una propuesta salarial a la baja ya preacordada con el gobierno.

Con sus anuncios y amenazas de liquidar el sueldo de las y los docentes de escuelas públicas sin el aumento que si otorgaría a Sadop, Ate y Upcn y con el descuento de los días de paro, pretenden desconocer que de acuerdo a la Ley 12.958 de Paritaria Docente, la paritaria es única y prevalece la definición de la entidad gremial mayoritaria, es decir Amsafe.

En las últimas 72 horas el gobierno dio muestras de su torpeza y a la vez de la brutalidad a la que pueden echar mano a la hora de llevar adelante un fuerte ajuste contra lxs trabajadorxs. El anuncio de que lxs jubiladxs docentes no cobrarían el aumento salarial fue rápidamente desechado ante el evidente rechazo que iba a generar tamaña provocación a uno de los sectores más postergados de la docencia.

Pero lo que se expresó de conjunto fue la crisis en la que entró la paritaria de ajuste del gobierno, al complicársele en uno de sus frentes. Las declaraciones de la ministra Cantero, sorprendida por la medida de fuerza votada en nuestro gremio (Amsafe), “después de reiteradas reuniones en las que habían acordado con la dirigencia” los términos de una propuesta, pintaron de cuerpo entero a una burocracia sindical integrada al Estado y subordinada al gobierno que negocia a espaldas de la docencia.

El gobierno convocó ahora una nueva reunión para el próximo miércoles. Nuevamente la conducción provincial se sentará allí sin ningún tipo de mandato y sin definición alguna de continuidad del plan de lucha, en la idea compartida con el gobierno de no pelear en caliente y dilatar los tiempos para favorecer las condiciones de un acuerdo a la baja.

Mientras tanto la política económica del Frente de Todos no para de pulverizar el poder adquisitivo de los salarios, vía la inflación. Con la oferta salarial de Perotti-Cantero, el salario inicial propuesto para un docente en nuestra provincia ($59.759) quedaría $14.000 por debajo de la línea de pobreza, hoy en $73.000. Más de la mitad de la docencia de Santa Fe cada vez más sumida en la pobreza. Y cada vez más lejos de acceder a la canasta familiar, valuada hoy en unos $110.000. Para que un docente en nuestra provincia no sea pobre, la oferta salarial del gobierno no puede estar por debajo de un 30% y calculado sobre los valores salariales actualizados.

Desde Amsafe Rosario hemos impulsado para el próximo miércoles una desobligación (paro horario) que ha sido refrendada en un plenario por más de 200 delegados, que colocará parte de sus reclamos en el Iapos: la obra social tan golpeada por las sumas en negro de Perotti en la que han proliferado en todo este tiempo los recortes de prestaciones y los tarifazos, golpeando fuertemente el tratamiento de nuestra salud.

Debates y desafíos en la oposición

No cabe ninguna duda de que esta crisis alrededor de la paritaria ha dejado fuertemente expuesta a la burocracia de Sonia Alesso y provocado un fuerte enojo en las bases, que tuvo su expresión en la propia concentración convocada a última hora frente al ministerio, en Santa Fe, el miércoles pasado. Bronca que tuvo su expresión también el año pasado en ocasión del reglamentazo con el que esta burocracia eliminó la asamblea provincial, cercenando la democracia sindical en el gremio.

Sin embargo, ni en aquella oportunidad ni ahora, desde la oposición, y fundamentalmente desde las seccionales dirigidas por esta, se logró desenvolver una alternativa a los bloqueos de la burocracia y una vía de organización de los reclamos a nivel provincial. En este punto, es necesaria la convocatoria a un plenario provincial de delegados y activistas docentes que tome en sus manos las tareas del momento.

Pero prevalecen debates en el seno de la oposición respecto a esto. Las agrupaciones enroladas en el centroizquierda y la CTA-A Rosario hacen seguidismo a la Celeste, planteando que una iniciativa de este tipo “divide al gremio”. Pero la unidad de las bases se dará a partir de las instancias de deliberación y resolución colectivas, en oposición a la tregua que privilegia los acuerdos con el gobierno. El oficialismo de Alesso, por otra parte, practica la división de aparato, paralelizando la vida sindical en la seccional Rosario. Un plenario provincial convocado por la oposición servirá para desenvolver la lucha, dando una perspectiva a la docencia de la provincia, que mostró su disposición combativa en cada escuela rechazando la paritaria de hambre.

Desde Tribuna Docente, tal cual lo hemos colocado en el reciente plenario de delegados de Rosario, exigimos la convocatoria a una asamblea provincial para definir medidas de acción. Ninguna tregua al gobierno. Impulsemos asambleas por escuela y la explicación en cada barrio de defender la lucha docente como parte de la lucha estratégica para que los trabajadores intervengamos con una salida propia ante la crisis.

A su vez, planteamos la necesidad de un plenario provincial de delegadxs, convocado por las seccionales opositoras, que tome en sus manos las iniciativas de lucha y coordinación que la burocracia no quiere llevar adelante, e incluso reclame también la convocatoria a asamblea provincial. Llamamos a las seccionales opositoras, delegadxs antiburocráticxs y a toda la docencia de toda la provincia a desenvolver esta perspectiva. Por un salario igual a la canasta familiar, por la defensa de las jubilaciones y nuestra obra social, por la estabilidad laboral de todos aquellos compañeros vulnerados (destitularizados), y todo nuestro pliego.

