Encuentro de judiciales con Néstor Pitrola por listas únicas y un Congreso del FIT-U

Con más de 40 judiciales de Capital Federal, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Chaco y Córdoba, se realizó la charla debate que convocamos desde las agrupaciones de trabajadores judiciales de la CSC-PO con el dirigente del Partido Obrero y del FIT-U Néstor Pitrola.

El compañero Pitrola dio un pormenorizado informe de la situación política y social del país, que dio cuenta de la situación de ajuste general que vive el pueblo trabajador, un ajuste que no es de ahora, sino que es responsabilidad de quienes nos gobernaron en las últimas décadas y que el gobierno de los Fernández profundizó en función de la búsqueda de acuerdos con el FMI y del repago de la deuda externa usuraria.

Asimismo, como parte del ajuste que viven los trabajadores, Pitrola también dio un puntilloso informe de las luchas obreras y populares del período, las que han encontrado al PO y a sus agrupaciones a la cabeza de los procesos.

Luego de ello, el compañero pasó de lleno al problema de las listas únicas y de la convocatoria de un Congreso del Frente de Izquierda para salir a la pelea en forma unificada contra las listas de los ajustadores.

A continuación, unos diez compañeres hicieron uso de la palabra, donde se planteó claramente la necesidad de que la izquierda vaya al terreno electoral sin recurrir a las Paso, la cual habilitaría a una contienda intraizquierda, cuando lo que corresponde es que el Frente de Izquierda actúe como un solo puño contra las listas del FdT y de JxC.

Asimismo, se plantearon las distintas problemáticas que afectan a lxs trabajadorxs judiciales y que son comunes a enormes franjas de la clase trabajadora: la pérdida salarial permanente, el teletrabajo forzado sin la debida compensación y como forma de extensión de la jornada de trabajo y de la precarización laboral, la falta de condiciones sanitarias en los lugares de trabajo, el acoso y el hostigamiento laboral a lxs trabajadorxs, en particular a delegadxs y activistas, etc., cuestiones todas que formarán parte de la campaña y el programa del Frente de Izquierda Unidad para las próximas elecciones.

También se hizo un repaso de las distintas luchas que se han desenvuelto en este gremio, en particular de las provincias de Neuquén y Mendoza que se encuentran con procesos de lucha abiertos por el salario y por la no presencialidad en este cuadro de la pandemia, cuando la tercera ola está cantada y no debe descartarse como un factor más de la crisis política.

A la vuelta de la feria judicial seguiremos en campaña por desarrollar entre lxs judicialxs la perspectiva de un Congreso del Frente de Izquierda que postule a lxs trabajadorxs y a lxs luchadorxs como alternativa política.

