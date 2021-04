Garbarino adeuda salarios, los trabajadores se organizan

Los trabajadores de Garbarino se encuentran organizando la lucha por el cobro total de sus salarios. Han cobrado sueldos incompletos en enero y marzo, les deben bonos y anuncian, desde la empresa, pagos en cuotas en los próximos meses.

En enero hubo cobros incompletos y los trabajadores siguen esperando los montos comprometidos. En marzo se les adeudan $9.000 que la empresa descontó a los trabajadores ante el recorte del Repro por parte del Estado, lo que no habilita a que la patronal no abone íntegramente los salarios, teniendo condiciones para hacerlo. Faltan los bonos – acordados con el sindicato el año pasado – de febrero ($3.000) y marzo ($3.000). La empresa anunció, además, el cobro de marzo en cuotas semanales de un 25%, cada una, durante 60 días.

No se explica esta “economía de guerra” porque desde que asumió Carlos Rosales como nuevo director de Garbarino las ventas subieron un 900%, según fuentes propias de la empresa. Rosales es, además, dirigente de San Lorenzo y flamante dueño de Radio Continental. En su Instagram personal, hace unas semanas, mostró donaciones de electrodomésticos de Garbarino en el club San Lorenzo. Esto generó la enorme indignación de los trabajadores.

El sindicato Seoca brilla por su ausencia. Los delegados, en varias zonas, no van a las sucursales o no han respondido a los reclamos de los trabajadores. Ante la presión de la base, esta semana se han convocado, en algunos lugares, a asambleas de tres horas, que funcionan como un paro parcial porque no se atiende al público. Esta acción se realizará toda la semana. Esta metodología ya la venían llevando a cabo en las provincias (que tienen el mismo conflicto). En varias sedes este mecanismo se utiliza para cerrar los locales menos rentables, dejando decenas d etrabajadores en la calle.

Trabajadores autoconvocados de Garbarino, Compumundo y Digital Fueguina convocan a una concentración en el Obelisco para este viernes 16 por el pago completo de salarios y la reincorporación de empleados suspendidos. Estamos hablando de un universod e trabajadores y trabajadoras que supera los 4.500 empleados en todo el país.

Garbarino está especulando con sus trabajadores. Plata hay, ventas sobran. Las asambleas tienen que deliberar colectivamente y votar un plan de lucha para arrancar el pago de todo lo adeudado y el rechazo al pago del salario en cuotas.

