Garbarino no paga, los trabajadores movilizan

A los salarios adeudados ya hace meses por la patronal de Garbarino, ahora se suma el aguinaldo. Semana a semana, en goteo, la patronal va cerrando sucursales, esta semana cerró por ejemplo la sucursal de Gualeguaychú. No pagan ni salarios ni alquileres, y la situación es francamente desesperante. Los trabajadores llevan meses sin cobrar, y la única respuesta de la empresa es “esperar”. Este miércoles 21/7 se va realizar la enésima audiencia en el Ministerio de Trabajo. El compromiso de pago de sueldos ni siquiera ahora se incorpora en las actas. El ministro Moroni dejó incumplir los compromisos previamente rubricados frente a la autoridad ministerial, sin multar a Carlos Rosales, el vaciador de Garbarino. En cada reunión la empresa informa estar negociando con “nuevos socios”, un hecho que nunca se concreta. El vaciamiento continúa: ya se ha caído hasta el servidor de ventas inviabilizando las operatorias.

La patronal no da respuesta. La situación para los trabajadores empeora día a día. Las deudas se acumulan, las privaciones aumentan y la angustia que genera la incertidumbre crece. La bronca y la lucha también. Se toman sucursales en todo el país y hay movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires como en los distintos distritos, que se están abriendo camino en la situación política.

El gremio de Empleados de Comercio conducido por Cavalieri amaga pero no golpea, declara pero no lucha. Se suma junto a la inacción del gobierno de Alberto Fernández a bicicletear a los trabajadores de Garbarino. Del otro lado de la “grieta”, el «gestor» Larreta no destraba la devolución de fondos, 438 millones de pesos que la Ciudad le adeuda a Garbarino. Una cifra que alcanzaría para pagar dos meses de sueldo. Es fundamental sobre este punto la apertura de los libros de Garbarino y que el Estado intervenga para garantizar que, de ingresar esos fondos, sean destinados a pagar los salarios y no al auxilio de la patronal responsable del vaciamiento.

Los trabajadores de las fábricas de Garbarino en Tierra del Fuego, Digital Fueguina y Tecnosur, ya recibieron un primer subsidio de $65.000 y van a cobrar el segundo. Esto fue arrancado luego de dos meses de tomas de fábrica. Los distintos estratos del Estado -nacional, provinciales y municipales- tienen recursos de sobra para subsanar la situación de los trabajadores de Garbarino, pero no es su política. Mientras gastan miles de millones en subsidios a los empresarios, escatiman en subsidios a los trabajadores.

La lucha de los trabajadores de Garbarino se da en momentos donde otros sectores de la clase obrera están peleando a fondo, y donde los bloques políticos se preparan para la campaña electoral. Profundicemos la lucha, porque es la irrupción de los trabajadores en la escena política lo único que puede torcer la balanza para su lado. En este sentido, los trabajadores de Garbarino de todo el país anunciaron una movilización nacional este miércoles 21/7 desde el Obelisco a partir de las 11 de la mañana.

La Naranja de comercio plantea: Impulsemos un fondo nacional de huelga para sostener a las 3800 familias de Garbarino que están en la pelea, elijamos delegados por sucursal para estructurar un comité de lucha independiente frente a la bicicleta de la burocracia sindical. Reclamemos a Cavalieri un paro activo nacional para hacer valer el peso del gremio y abrir una salida a nuestros reclamos. Lo mismo vale para todas las seccionales de comercio. Ocupemos los locales para evitar el vaciamiento. Que los trabajadores en lucha convoquen a un gran plenario de apoyo a su lucha en la Plaza de Mayo a todas las organizaciones sociales sindicales y políticas que quieran aportar al triunfo de la lucha. Redoblemos la presión política sobre el Estado cómplice del vaciamiento patronal. La unidad de los trabajadores es el camino necesario para llevar nuestra lucha a la victoria.

Vamos con todo a la movilización de este miércoles por el triunfo de la lucha de los trabajadores de Garbarino.

