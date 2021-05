Garbarino Rosario: amenaza de cierre y trabajadores en la calle

Este martes los trabajadores de Garbarino se manifestaron en la puerta de la sucursal del centro rosarino para reclamar a la empresa que informe sobre la situación salarial y el futuro de sus puestos de trabajo. Al igual que en el resto del país, la empresa mantiene cerradas las puertas de sus cuatro locales de Rosario desde el pasado lunes.

Los 56 trabajadores que tiene la firma de la ciudad denuncian que hace un año y medio perciben el sueldo en cuotas, y que hace dos meses la situación empeoró al aumentar el número de cuotas hasta llegar a no pagarles la última parte del salario de marzo y no tener novedades de los sueldos del mes de abril. Por otro lado, hay personal suspendido al cual le abonaron solo el 50% del sueldo, a algunos, y a otros directamente no les han depositado nada.

Esta política de ajuste comenzó el año pasado cuando la empresa fue adquirida por el empresario Carlos Rosales, presidente de Prof Seguros, dueño de Radio Continental y protesorero del Club San Lorenzo, y que también cuenta con negocios turísticos (Garbarino viajes) y gastronómicos. Además de tener grandes amigos en el PJ, como Daniel Scioli, quien lo nombró como director de Clubes de Barrio en 2009.

Las garantías para que Rosales pueda llevar adelante una política ajustadora en Garbarino se las otorgó quien dicen es su amigo personal, Armando Cavalieri, titular del gremio de Comercio. Fue la misma burocracia de comercio la que acordó con la empresa el pago en cuotas -que también se incumplió- y la suspensión de los trabajadores que derivó en la situación actual.

Desde la Naranja de Comercio y la Coordinadora Sindical Clasista de Rosario, nos ponemos a disposición de los compañeros para pelear por todos los reclamos. No al cierre de las sucursales. Pago de los salarios adeudados. Reincorporación de todos los compañeros suspendidos. Que el sindicato de comercio convoque a una asamblea que elabore un plan de lucha.

Read more