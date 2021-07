Garbarino: sigue la bicicleta de la patronal y el gobierno

Ayer por la tarde se realizó una nueva audiencia vía zoom entre la patronal de Garbarino, la burocracia de Comercio encabezada por Cavalieri y el Ministerio de Trabajo. El resultado es el mismo: ninguna solución. La empresa venía “anunciando avances” para el ingreso de un nuevo socio, un nuevo socio que no aparece. El Ministerio cita a una nueva audiencia para dentro de una semana, y la directiva del sindicato de Comercio declara que “va a continuar con las medidas de acción directa” que no realiza. La burocracia “azul” del gremio solo hizo una marcha paralela unos días después de la convocada la semana pasada por los propios trabajadores de Garbarino. No por casualidad los mismos le “mandan saludos” en cada marcha a Cavalieri.

Mientras sigue la bicicleta, los trabajadores volvieron ayer a protagonizar el corte de la 9 de Julio y realizaron luego una choriceada frente al Ministerio de Trabajo. Pero la falta de respuesta está llevando a que muchos trabajadores se resignen y envíen el telegrama, dándose por despedidos. Lo mismo sucede a nivel del personal jerárquico. La inacción del gremio y la empresa es funcional a una política de vaciamiento por goteo. Se siguen cerrando sucursales, y la mayoría adeudan más de un año de alquiler. Están tomadas las fábricas en Tierra del Fuego y el depósito central en La Tablada, donde también están peleando un contingente grande de camioneros.

Pero repetir la misma política de movilizarse al Ministerio de Trabajo para escuchar una nueva dilación como respuesta está encontrando un límite. Los trabajadores tienen que concentrar la carga sobre el poder político para quebrar esta triple alianza entre el gobierno, la burocracia sindical y la patronal.

La Naranja de Comercio plantea impulsar un acampe en la Plaza de Mayo hasta arrancar que el Estado se de los medios para garantizar el pago de los salarios de los trabajadores. El ministro Moroni y Armando Cavalieri trajeron a Carlos Rosales, también ligado al gobierno, a la empresa. Ahora que se hagan cargo.

