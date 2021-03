Gran encuentro cultural en defensa de la salud publica en Zapala

El domingo 28 se realizó en la plaza central de la ciudad de Zapala (Neuquén) un enorme encuentro cultural en defensa de la salud pública, enmarcado en el plan de lucha que están llevando adelante lxs trabajadorxs autoconvocados de salud, lxs cuales rechazan el pacto del ajuste entre ATE-UPCN y el gobierno.

El encuentro contó con stand de salud sexual, controles de salud, feriantes y diversos artistas que se solidarizaron con la lucha y con el enorme apoyo de la comunidad al reclamo. Fue una jornada muy importante ya que renovó las energías de lucha de todos los compañeros y compañeras y acercó a compañeros a sumarse a la lucha.

Recordemos que el hospital de Zapala fue elegido como uno de los hospitales Covid, pero que dichos anuncios no revirtieron su situación precedente, producto de una política de vaciamiento sistemático, donde reina la falta de recursos humanos, insumos, problemas edilicios y lxs trabajadorxs transcurrimos la primer ola bajo mucha presión y fuimos quienes tuvimos que hacer malabares para dar respuestas ante el aumento de casos, consultas, internaciones, etc.

En el hospital de Zapala se triplicaron las camas de internación pero no se triplicó el personal, y muchas plantas se sostuvieron con trabajadores precarizado y contratos eventuales. La terapia se sostuvo con médicos generales e itinerantes que venían un mes y se iban, internaciones clínica por Covid se pudo sostener gracias a médicos generales y a residentes, lo mismo que la atención en el consultorio respiratorio. La falta de trabajadorxs provocó una sobrecarga laboral, con aumento de guardias, recargos, etc., tenemos compañerxs que aun pasan un tercio del mes de guardia.

Como si todo esto no hubiera sido sufriente, se nos quitaron las licencias, se nos congeló el salario, se nos pagó el aguinaldo en cuotas, y ahora se pretende consolidar una rebaja salarial del 40%, omitiendo en la recomposición salarial la inflación del 2020.

Nos encontramos en la puerta de una segunda ola y el plan de vacunación ni siquiera ha garantizado hasta el momento la segunda dosis en lxs trabajadorxs de salud, los insumos siguen escaseando, el personal eventual no ha pasado a planta y lxs trabajadorxs de la salud no estamos dispuestos a seguir pagando la crisis con nuestro salario y nuestra salud. Por ello es que nos autoconvocamos en asamblea, nos sumamos a la asamblea interhospitalaria provincial y encontramos un canal de organización que no existía con la burocracia, en defensa de nuestras condiciones laborales y salariales, que no es más que la defensa de la salud pública.

El encuentro cultural del domingo fue un gran espaldarazo de la comunidad a la lucha que venimos sosteniendo con movilizaciones, abrazos, cartelazos, paro y quite de colaboración. Contó con el apoyo de feriantes, músicos, artistas, el sindicato docente Aten Zapala y organizaciones piqueteras como el Polo Obrero, fortaleciendo los lazos de solidaridad entre las trabajadores, nos llenó de energías para seguir con el plan de lucha votado, fundamental para darle continuidad y la extensión del paro en todos los hospitales y la unidad con todos los sectores en lucha.

Por la inmediata recomposición salarial, 40% de aumento ya, pago de lo adeudado por IPC, pase a planta de eventuales y precarizadxs, basta de persecución a los que luchan, vacunación universal y gratuita. Que viva la rebelión en salud.

