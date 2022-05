Gran movilización docente en Bahía Blanca

Corresponsal

En la mañana de este martes 3 de mayo la ciudad fue participe de una gran movilización docente, convocada por la seccional local de S.U.T.E.B.A., más de 1000 docentes, acompañados por decenas de familias de la comunidad educativa, nos manifestamos frente al Consejo Escolar y el Concejo Deliberante. Es que las condiciones educativas son paupérrimas, se cuentan de a decenas las escuelas que no están en condiciones de recibir a sus estudiantes por falta de calefacción, agua o baños, producto del brutal ajuste que se está llevando adelante por los gobiernos que han concentrado su política en el pago a una fraudulenta e ilegítima deuda externa.

El día miércoles 27 de abril, las reuniones de delegadxs y representantes de escuela habían resuelto convocar a esta jornada de protesta y a una asamblea extraordinaria que se llevará adelante la próxima semana, producto de que la situación en las escuelas se vuelve insostenible. Allí se plantearon algunos problemas acuciantes en la escuela pública: falta de cobertura de cargos, el avance de la precarización en la función docente, el retraso de nuestro salario que ha sido devorado por la inflación, la preocupación y rechazo que ha generado el anuncio de la extensión del horario en la escuela primaria, y el terrible problema de infraestructura escolar, con obras de gas sin terminar, problemas en la calefacción y falta de espacios y baños en las escuelas.

En Bahía Blanca hay decenas de escuelas a la espera de obras por terminar debido a la falta de financiamiento, como la ES 13 que tiene las calderas pero no las instalaciones necesarias, o la EP11 con una obra de gas inconclusa, o las EP17, EP29, Jardín946, ES21, EP1, EP32, EP57, EST4, EP68, EP7, EP25, ES23, todas con obras inconclusas que deberían haber finalizado antes del comienzo del ciclo lectivo 2022.

Los gobiernos del ajuste y las burocracias de la entrega

Como reconoció la titular del Consejo Escolar Bahiense de Juntos por el Cambio, Lorena Mishevitch, a un medio local (La Nueva, 02/05/22), no hay presupuesto para las escuelas, el gobierno provincial no envía las partidas adeudadas, pero nadie explica tampoco adónde va a parar el fondo educativo que administra la municipalidad. A su turno, en el Concejo Deliberante salió a recibir los reclamos el Concejal Mariano Arzuaga, del Frente de Todos, quien expuso: “somos concejales y no tenemos la facultad de poder solucionar estos temas” (La Nueva, 03/05/22). Queda claro que entre ambos bloques políticos, que dirigen la ciudad y la provincia respectivamente, NO HAY GRIETA a la hora de aplicar el ajuste en educación.

También queda claro que el FUDB, con Baradel a la cabeza, viene siendo cómplice del ajuste que es un golpe para la educación pública, como quedó demostrado en la no paritaria virtual del martes, es que la celeste de S.U.T.E.B.A. no quiere agitar las aguas en vísperas de una elección, cuando carece de la más mínima independencia para luchar por los reclamos educativos.

La comunidad educativa en pie de lucha, junto a la multicolor

Esta situación se vuelve insostenible para el conjunto de la docencia, que tuvo su expresión en la propia movilización y se prepara para discutir su continuidad en la asamblea extraordinaria de la próxima semana, pero también para una parte importante de la comunidad educativa, de la que hay que destacar la participación de las familias en esta jornada, participación que tuvo una especial convocatoria en las asambleas del Polo Obrero de Bahía, de donde concurrieron una veintena de madres que ocuparon un importante rol exponiendo las problemáticas de las escuelas de sus barrios ante los medios de comunicación y los consejeros escolares.

Así como en Ensenada, una asamblea docente convocada por el S.U.T.E.B.A. Multicolor votó exigir la reapertura de la paritaria, llamamos a toda la docencia a participar masivamente de la próxima asamblea convocada por el S.U.T.E.B.A. Bahiense, y a toda la comunidad educativa a tomar en sus manos los reclamos. Por la realización y finalización de todas las obras en las escuelas para garantizar la calefacción y aulas en cantidad y calidad para nuestrxs estudiantes y docentes, cobertura de cargos para garantizar la continuidad pedagógica, basta de estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo, aumento salarial para recuperar lo perdido con la inflación, $90.000 de básico, actualización por inflación y por un salario igual al costo de la canasta familiar

Ante la demagogia de la extensión horaria planteamos que se garantice el funcionamiento escolar, sin recursos la escuela no funciona. La defensa de nuestros reclamos está directamente ligada a la campaña por la recuperación de nuestro sindicato el 11 de mayo, por un SUTEBA independiente de todos los gobiernos y que el voto a la multicolor fortalezca la organización y la lucha docente, para que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores. ¡Plata para educación, no para el FMI!

Esta es la orientación de Tribuna Docente Bahía Blanca y en este sentido nos encontramos interviniendo.