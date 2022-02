GRI Calviño, la empresa extiende el lock out por 90 días más

Foto de archivo

La semana pasada llegaron cuatro telegramas nuevos de despidos con causa, totalizando unos 40 despedidos; ahora la empresa anunció que mantendrá por 90 días más la planta cerrada, situación que arrancó a comienzos de diciembre de 2021.

El argumento de falta de trabajo por parte de la empresa es falso según explican los metalúrgicos de GRI Calviño. La empresa retrasa las tareas productivas para quebrar el conflicto con el hambre. Un verdadero lock out patronal que el gobierno y el Ministerio de Trabajo avalan con su completa inacción.

La extorsión patronal

En las negociaciones que se dieron en este período, la empresa descarta reincorporar a los despedidos ya que tendría una crisis económica “fundamentada” en un Proceso Preventivo de Crisis trucho. La empresa viene de un año de récords en la producción, siendo una multinacional poderosa, y de una rama en ascenso como es la energía eólica.

Por otra parte, la patronal dice que hay que reducir las condiciones salariales quitando plus de producción y flexibilizar las condiciones laborales para poder conseguir nuevos proyectos de trabajo. De fondo la patronal busca imponer una reforma laboral y un achique de la planta al tiempo que golpea su organización interna, que sobre la base del apoyo en las asambleas y con acciones de lucha ha permitido que los trabajadores de GC conquisten salarios muy por encima del deprimido salario metalúrgico que entrega Caló y compañía a nivel nacional.

La complicidad del gobierno con la multinacional

No solo se verifica en el papel del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires que ha dilatado el conflicto con audiencias que no pusieron límites a las arbitrariedades de la patronal, sino incluso con la disposición de decenas de policías bonaerenses y patrulleros al interior de la planta a cuenta de Kicillof y Berni. La policía está en función de permanentes provocaciones que arma la patronal convocando a trabajar a un sector de los empleados de la planta. Busca generar tensiones en los portones para desgastar la lucha de los trabajadores de GRI Calviño.

Es urgente profundizar las acciones de lucha

La burocracia de la UOM apura el reloj para que pasen las elecciones nacionales y seccionales del 8 de marzo sin que el conflicto de GRI Calviño repercuta en la base metalúrgica de las otras plantas. Buscan mantenerlo aislado para debilitarlo, para que no salga a la luz una realidad que se repite en diferentes plantas, y para que no se contagie la lucha contra los atropellos patronales al salario, las condiciones y puestos de trabajo. Por ello el gremio no convocó asambleas en ninguna fábrica sobre este conflicto, ni congreso de delegados, ni resolvió una sola acción de lucha o movilización del gremio.

Es fundamental que cada fábrica conozca el conflicto, impulsando el fondo de lucha, y exigiendo una acción de toda la seccional. El sector pseudo-opositor al Barba Gutiérrez, está completamente borrado del conflicto, no hace nada por su triunfo. La burocracia sindical de conjunto no quiere sacar los pies del plato en el contexto del acuerdo que el gobierno de los Fernández pacta con el FMI y con apoyo de la derecha, lo que será un ajuste brutal contra los trabajadores.

El reciente festival en apoyo a la lucha de GRI Calviño cosechó una amplia solidaridad de las organizaciones de lucha, del clasismo y la izquierda, sirvió para juntar fuerzas y recursos al fondo de lucha. La banca del Frente de Izquierda–PO que ocupa Guillermo Kane como diputado en la legislatura bonaerense anunció un aporte al fondo de lucha, y viene de presentar un proyecto de resolución en favor de los trabajadores. También presentó un proyecto similar Romina Del Plá en la cámara de diputados nacionales.

Todo el apoyo a los metalúrgicos de GRI Calviño. Es urgente profundizar un plan de lucha con movilizaciones y cortes que hagan visible el conflicto. Recorrer cada fábrica metalúrgica buscando solidaridad, exigiendo un asambleas, congreso de delegados, y paro seccional y plan de lucha.

