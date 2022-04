Grindetti le paga la mitad de los salarios a los docentes municipales

Corresponsal

Cientxs de docentes municipales autoconvocadxs están llevando adelante la lucha por el tratamiento y la aprobación del Estatuto Docente Municipal que equipare su salario con el de lxs docentes de la Provincia de Buenos Aires, el reconocimiento de título y antigüedad.

Actualmente hay docentes que cobran salarios que están muy por debajo del salario mínimo y de la línea de indigencia, percibiendo un sueldo inicial de $25.000 por jornadas de 6 horas. Además muchxs sufren un verdadero fraude laboral ya que llevan años trabajando de manera precarizada como “contratadxs y mensualizadxs”, es decir, sin estabilidad laboral.

Lxs docentes municipales pertenecen a 18 instituciones (jardines, guarderías y centros educativos) y son más de 500. Entre ellxs hay una diferenciación laboral y salarial dando lugar a trabajadores de “segunda”. Esto sucede porque un sector del personal docente recibe salarios con recursos provinciales a través de la DIEGEP, que se equiparan a todo el personal docente que depende de la provincia, mientras otro sector de cientos de docentes dependen directamente del municipio recibiendo salarios que rondan la mitad de aquellos, a pesar de realizar las mismas tareas.

Este es el eje del reclamo, igual salario por igual trabajo, contra un verdadero fraude laboral que mantiene el intendente Grindetti de Juntos por el Cambio pero que se arrastra desde hace décadas incluyendo a los intendentes peronistas Díaz Pérez y Quindimil.

Esta situación incluye a lxs docentes de las Escuelas de Teatro y Música que se suman a la lucha por la misma situación de precariedad y diferenciación salarial.

La negativa de Grindetti a reconocer el Estatuto Docente Municipal es para evitar pagar los salarios que corresponden. Por otra parte, los aportes jubilatorios de lxs docentes municipales es del 14% en lugar del 16% como lxs docentes provinciales. Esa diferencia debería cubrirla el Municipio que fue quien se “ahorró” enormes recursos con este fraude salarial.

La política precarizadora y de miseria salarial del intendente Grindetti no es novedad. Gran parte de la planta municipal se encuentra trabajando con contratos precarios. Este año Grindetti cerró, por tercera vez vía decreto, una paritaria del 40% en 4 cuotas que está lejos de la inflación anual, proyectada mayor al 60%. y de equiparar los salarios con la canasta básica, límite de la pobreza, que está en 90 mil pesos.

Por su parte Pedhelez, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), alineado con el gobierno nacional, dice estar en “estado de alerta y movilización”, pero no acompañó las acciones de lucha realizadas por lxs autoconvadxs y tampoco integra a lxs referentes de esta lucha a las supuestas reuniones con el Municipio. Esto contrasta con las acciones que vienen llevando adelante lxs docentes municipales, quienes se movilizaron al municipio la semana pasada y presentaron una carta solicitando una reunión al Secretario de Educación, Empleo y Deportes del Municipio de Lanús, Damián Sala, para presentar sus reclamos, pero al día de la fecha aún no les fue otorgada. Mientras tanto, el otro sindicato municipal que lidera Susana Chazarreta, que viene de la entrega salarial sin disimulo, no aparece ni se pronuncia por la lucha docente.

Las consecuencias del pacto del gobierno y la oposición con el FMI son cada vez más palpables: salarios devorados por la inflación, tarifazos y ajustes brutales en el presupuesto para educación. Debemos organizarnos de manera independiente de los gobiernos que comparten esta política, para defender el salario, nuestras condiciones de trabajo y la educación pública.

Es necesario que se convoque una asamblea general, sin distinción de gremios, de todxs lxs docentes municipales para resolver un plan de lucha y acompañar con medidas de fuerza el reclamo de un salario que haga frente a la inflación.

Desde Tribuna Docente Lanús y el Partido Obrero apoyamos los reclamos de lxs docentes municipales y las acciones de lucha para conquistarlos. Por un Estatuto Docente Municipal elaborado por lxs docentes municipales. Equiparación salarial con docentes provinciales. Ningún salario municipal por debajo de los 90 mil pesos, en camino a un salario igual a la canasta familiar. Pase a planta permanente de todxs lxs contratadxs y mensualizdxs. Reconocimiento de la antiguedad laboral.