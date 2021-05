Intervienen las Juntas de Clasificación en Santa Cruz

El 6 de mayo, a minutos de finalizar la jornada laboral, las vocales electas de Junta de Clasificación de Educación Secundaria tomamos conocimiento de la Resolución 0587/21, la cual sorpresivamente llevaba la fecha del día. Dicha Resolución inventa el argumento de que en el Estatuto del Docente, ley 14.473, estaría contemplada la conformación de “comisiones ad hoc” a los efectos de la valoración de los antecedentes de los docentes de todos los niveles y modalidades. Nada más alejado de la realidad y de la letra fría del Estatuto.

Esta nueva resolución es una lisa y llana intervención de las Juntas, la cual pretende a través de la incorporación de estas comisiones ad hoc anular a la mayoría electa, la cual es una realidad que esa mayoría la conforman Vocales que salen de las filas de las agrupaciones combativas gremiales.

Las Juntas de Clasificación son uno de los pocos ámbitos soberanos conformados por cinco (5) miembros, de los cuales tres (3) son electos y directos representantes de los docentes de base, y los dos (2) restantes son designados por el Poder Ejecutivo, siendo un cuerpo colegiado con una mayoría que incomoda al gobierno. Desde la asunción de Cecilia Velázquez como presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), se han profundizado los ataques a les trabajadores de la Educación. Cabe enumerar algunos de ellos: la modificación del circuito administrativo, el cual produce demoras de meses en el cobro de los salarios, la implementación de la Resolución 066, que fue una restitución del presentismo sumando la valoración de 2/3 puntos por “Asistencia Laboral Docente Perfecta” cuya pelea y resistencia hizo que el CPE interviniera la Junta de Clasificación del Nivel Inicial/ Especial hace ya dos años.

Un ministerio disfrazado de Consejo de Educación

La política de ajuste de Alicia Kirchner es llevada en educación al pie de la letra y sin titubeos. Un consejo de Educación que legisla con resoluciones por doquier al mejor estilo de “decretos” anulando la participación y el debate con los vocales electos de esa institución. Las sesiones de ese organismo ya casi no existen, y no es el producto de la pandemia que ha llevado a la reorganización del funcionamiento dentro de Educación, sino del autoritarismo de un gobierno que no acepta las voces opositoras en los ámbitos legislativos.

Pongamos de pie a los trabajadores de la Educación: asambleas y congreso urgente

La lucha por el salario fue suspendida al aceptar con la orientación de la conducción gremial un porcentaje en tres cuotas muy inferior al costo de la canasta familiar y dejando a les trabajadores de la educación por debajo de la línea de pobreza. Esta aceptación fue impulsada con ímpetu ya que en el Acta Paritaria se garantizaba la constitución de una comisión integrada por autoridades del CPE y la dirigencia gremial para tratar el salario y las condiciones de trabajo. No pasó un mes de ese acuerdo y sale la resolución de intervención por parte del Ejecutivo de todas las Juntas de Clasificación.

A 48 horas de lo sucedido no ha habido ni una palabra por parte de la conducción del gremio docente, Adosac.

Desde Tribuna Docente-Lista Rosa reclamamos urgente asambleas y un congreso que discuta la dirección de lucha para frenar los atropellos del gobierno que borra con el codo lo firmado en paritarias.