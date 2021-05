Juntas Internas de ATE convocan a jornada de lucha frente al Ministerio de Economía

Foto Pepe Munielo.

La conferencia de prensa realizada frente al Indec, convocada por las Juntas Internas de ATE, fue el escenario para el anuncio de una jornada de lucha para el próximo miércoles 12 de mayo a las 12 horas, frente al Ministerio de Economía, con el objetivo de reclamar un 40% de aumento salarial de emergencia en una cuota, el ajuste mensual por inflación (cláusula gatillo) para la paritaria 2021/2022, así como el pase a planta permanente de los precarizados.

En los próximos días, tendrán lugar asambleas en distintos organismos, como el propio Indec o el Inti, que le darán forma a la jornada del 12, deliberando y votando paros sectoriales y una concentración presencial frente a la cartera que conduce el cuestionado Martín Guzmán.

En ese sentido ya se pronunció la asamblea autoconvocada del Conicet, que va a un paro de 72 horas a partir del miércoles 12 y realizarán una concentración previa en el polo tecnológico para luego confluir en Economía. También tendrá lugar una movilización y paro de enfermería en la ciudad y de trabajadores de la educación. La interhospitalaria de Neuquén discute para esa fecha una jornada de lucha contra los sumarios y descuentos, luego de haber conquistado el 53% de aumento.

Representación, autoconvocatoria y programa

La convocatoria realizada por las Juntas Internas del Indec, Senasa, Economía, Trabajo, Inti, Cultura e Incaa, sumó la adhesión de las del INTA y Agricultura Familiar, y contó con un saludo presencial enviado por ATE Hospital Garrahan. A esta decena de Juntas Internas, se suman delegados y agrupaciones de sectores como el Conicet, Iosfa, Educación y Enacom, entre otras.

La convocatoria unitaria estableció un texto en el cual fijó un programa de reivindicaciones, que además de los planteos salariales y de estabilidad laboral, de denuncia al reciente acuerdo del salario mínimo entre el gobierno la CGTA y la CTA, y de reivindicación de la lucha de Neuquén y de la salud de CABA, dirige un planteo al Consejo Directivo Nacional de ATE y de la Capital por la necesidad de un plenario de delegados de ATE.

En las sucesivas intervenciones se denunció la parálisis de las direcciones de ATE y se rechazó su integración al gobierno, que lo inhibe para luchar por las reivindicaciones elementales de las y los estatales. Objetivamente, la autoconvocatoria de las Juntas Internas cuestiona el pacto social al que se han integrado ATE y UPCN, cuyo objetivo central es garantizar la firma de paritarias a la baja. Este pacto social es cuestionado también por los paros que llevaron adelante sectores como la CNEA, IOSFA y la CNV.

Las intervenciones complementaron un pliego de reivindicaciones, que dieron cuenta del cuadro que enfrentan las y los estatales. El reclamo por un plan de vacunación sonó fuerte: una cantidad importante de estatales están llevando adelante tareas presenciales, incluso muchas de ellas no se interrumpieron nunca. Desde los trabajadores del Senasa que realizan controles en las fronteras y puestos sanitarios (donde tuvo lugar el primer estatal fallecido a causa del Covid), los trabajadores del Indec que fueron enviados a realizar encuestas a los aeropuertos o los técnicos del Enacom que realizan controles del espectro radioeléctrico, los trabajadores de sistemas, mantenimiento, científicos, de los museos, analistas y administrativos, todos ellos mantuvieron tareas presenciales.

Por su parte, las condiciones del teletrabajo no fueron garantizadas por el Estado, que no otorgó computadoras ni se hizo cargo de los gastos adicionales (conectividad, electricidad, sillas ergonómicas). A su vez, distintos sectores denunciaron un vaciamiento de sus tareas y recursos, como el Senasa y el Conicet, y en el Ministerio de Educación se denunciaron despidos en programas como el Asistiré. Todo ello indica que la política de austeridad fiscal no se limita al recorte sobre los salarios: impacta en las condiciones de trabajo y están en la base del vaciamiento (para financiar el Repro, se reasignaron recursos de capacitación en el Ministerio de Trabajo).

La denuncia sobre la precarización laboral en el INTI, Incaa y el Indec, bajo la forma de LCT o monotributistas (quienes no son incluidos en los aumentos de la paritaria nacional), también estuvo presente. Se alertó sobre la “zanahoria” de los pases a planta, que a pesar de ser anunciada reiteradas veces, finalmente no se concreta y es utilizada para firmar la paritaria a la baja.

Avance en la organización independiente

La convocatoria de las Juntas Internas de ATE, o “asamblea unitaria de estatales” como fue denominada por la Delegada general de ATE Senasa, representa un avance muy importante en la organización de las y los estatales que quieren luchar por estas profundas reivindicaciones. No se han conformado con plantear exigencias a la dirección del sindicato, sino que han comenzado a tomar la tarea de organizar la lucha en un nivel más alto de coordinación y de claridad en su programa. No se plantea tampoco la sustitución de las tareas que debe llevar adelante el sindicato, sino que se dirige un planteo a toda la base del gremio: plenarios de delegados, independencia política y plan de lucha por las reivindicaciones. Con la adhesión de nuevos sectores, la jornada del 12 puede constituir un nuevo ascenso en la lucha, que para progresar necesariamente debe superar la integración y la entrega de los Quintriqueos de ATE y UPCN.

