La Junta Interna ATE Garrahan convoca a la Plaza de Mayo contra el acuerdo del gobierno y el FMI

La Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan es convocante de la movilización del 11 a Plaza de Mayo contra el pacto con el FMI y el pago de la deuda. Oportunamente, habíamos discutido en nuestras reuniones la necesidad de involucrarnos en el impulso a esta acción. Por eso, concurrimos con una delegación a la reunión en Parque Lezama que organizó el Frente de Izquierda Unidad. Luego, además de ratificar la firma de la Junta Interna en el afiche general, editamos un flyer propio con la consigna “No al acuerdo del gobierno con el FMI. Marchemos a Plaza de Mayo”.

Es lógico que la interna del Garrahan participe en esta lucha, y por varios motivos. Indudablemente pesa su trayectoria clasista. La batalla contra cualquier acuerdo con el FMI es de interés general para nuestra clase obrera. Pero, además, el ajuste fondomonetarista arranca inexorablemente por afectar salarios y condiciones de trabajo en el Estado en general, y en salud y educación en particular. Los trabajadores y trabajadoras de la salud debemos salir a la primera fila de esta confrontación en defensa del hospital público, de su presupuesto y de los reclamos más sentidos de su personal.

A la vez, la convocatoria a esta movilización se da en simultáneo a la campaña electoral por las elecciones de Junta Interna, que tendrán lugar tan solo unos días después -el 16 y 18 de diciembre. En ellas, la lista Roja, el agrupamiento clasista que dirige desde hace casi dos décadas esta junta recuperada, se enfrentará a una coalición entre la Verde y la Verde-Blanca. La contraposición programática y política también se da en este terreno fundamental: la Verde y Verde-Blanca no se movilizan contra el FMI porque apoyan decididamente al gobierno, que se apresta a firmar el acuerdo. Se verifica que la integración con el poder del Estado -nuestra patronal- es un problema en todos los órdenes: desde los más inmediatos (no es posible defender consecuentemente a lxs trabajadorxs frente a los atropellos de la patronal si se está integrado con ella) hasta los más generales (no hay hospital público posible si se desangra el presupuesto estatal en beneficio del FMI). La Roja, muy por el contrario, hace su campaña defendiendo la independencia de las organizaciones obreras y convocando a movilizarse por el salario, la insalubridad y toda la agenda de interés de lxs trabajadorxs. En definitiva, una agenda opuesta a la del gobierno, el FMI y el resto de los partidos patronales.

De acá al sábado, tenemos el desafío de difundir activamente la movilización en forma integrada a la campaña electoral del Hospital. ¡Todxs a la Plaza!

Read more