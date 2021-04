La muerte de Patricia, trabajadora informal «cama adentro» 

Esta semana fue noticia la muerte en condiciones que aún no fueron esclarecidas de una trabajadora de casas particulares «cama adentro» sin estar registrada. Patricia Torres, oriunda de Chaco fue encontrada sin vida en el hueco del ascensor de una torre de 17 pisos ubicada en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires dónde se ubica el departamento en el que trabajaba sin retiro.

La fiscal Mónica Cuñarro está a cargo de la investigación del caso pero no aparece ningún tipo de denuncia ante la situación laboral de Patricia que es la realidad de miles de empleadas del servicio doméstico.

El 70% de las Trabajadoras de casas particulares (TCP) no tienen ningún tipo de derecho laboral como acceso a la obra social, ART, vacaciones y licencias pagas entre otras. Especialmente las empleadas «cama adentro» sufren abusos laborales de todo tipo: no se respetan los tiempos de descanso ni se pagan las horas extra, no se les permite estudiar ni tener una vida social o contacto con sus familias o situaciones de abuso sexual y violencia de género en el lugar de trabajo.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos del sector reciben denuncias permanentemente de este tipo de situaciones de superexplotación y abusos patronales pero no hacen absolutamente nada al respecto.

Por la pandemia un 60% de las TCP vieron empeorar su situación laboral, por eso cada vez más las mujeres se resignan a empleos en estas condiciones empujadas por la necesidad, la falta de trabajo, la pobreza y el hambre. Para enfrentar esto, las TCP se vienen organizando colectivamente de forma independiente para enfrentar los atropellos y abusos.

La agrupación de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha está exigiendo la investigación y justicia por la muerte de Patricia Torres.

Además reclaman: registro de todas las trabajadoras informales en base a lo declarado en la inscripción al IFE, respeto al conjunto de los derechos laborales, basta de discriminación y precarización laboral, aumento salarial de emergencia del 100%, reincorporación de las despedidas. El jueves 15/04 la agrupación de Trabajadoras de casas particulares en lucha se movilizará al Ministerio de Trabajo e invita a participar y organizarse a todas las compañeras por la defensa de sus derechos, salarios y puestos de trabajo.