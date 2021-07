La Verde de ATE carnera y patronal en el Garrahan

La agrupación Verde de ATE emitió un texto rabiosamente antiobrero para atacar la lucha del Garrahan. Sin casualidad alguna, la representación de la dirección nacional de nuestro sindicato se pronunció en términos idénticos a los del Consejo de Administración (la patronal). Según la Verde, la campaña pública de lxs trabajadorxs en lucha por el fondo de huelga es “pedir limosna” -algo calcado a un comunicado del Consejo el día previo. La agrupación de “Cachorro” Godoy va más a fondo, porque, en sus términos, la colecta ni siquiera podría ser interna: “mucho menos a nuestros compañeros”. El fondo de huelga es parte de una tradición histórica de nuestra clase que tiran por la ventana en bloque: son carneros consecuentes.

No dan puntada sin hilo, porque a renglón seguido descalifica a lxs huelguistas, con el latiguillo clásico de la burguesía para desvalorizar la fuerza de trabajo: “no compartimos en ponernos (sic) como víctimas frente a gente que la está pasando peor”. Pero para “pasarla mejor” hay que extender la lucha en todas las capas de la clase obrera, desde una desocupada -como hace el movimiento piquetero- hasta una bancaria -como hace la oposición clasista en otro gremio cooptado. Algo tan elemental como la unidad de la clase obrera se contrapone por el vértice con la política patronal de la Verde de ATE, que no impulsa ni a quienes “están mejor” ni a quienes “están peor”. Simplemente, no desarrolla ninguna lucha que no sea acomodarse por cargos y privilegios en la gestión del Estado “empleador”. Para peor, practican un forreo a la patronal a cambio de poco, ya que fueron desairados en el cierre de listas del Frente de Todos, donde no consiguieron los lugares en las listas que deseaban.

Cuando la Verde del Garrahan ataca a quienes hacemos paro por cobrar “categorías altas” simplemente cae en el delirio: quien escribe no cubre la canasta básica (pobreza) con dos hijxs y 7 años de antigüedad; una enfermera con 30 años de antigüedad no llega a la canasta familiar.

La frutilla del postre del “vómito” verde está en el reclamo para “que las autoridades les descuenten a los verdaderos responsables que los llevaron a eso, a pelear por causas perdidas, y no tener voluntad de acuerdo alguno”. Indudablemente, la única causa perdida es seguir pensando que la dirección de la Verde es una burocracia “recuperable”. De pedir descuentos a lxs trabajadorxs que hacen huelga no se vuelve.

Cabe destacar que esta orientación no puede atribuirse a un exabrupto de la agrupación Verde del Garrahan, que sin lugar a dudas es marginal -no representan a nadie. El texto se corresponde con una política integral de la dirección del sindicato, que avanzó a pasos agigantados su descomposición al integrarse como nunca antes al aparato del Estado capitalista. Hace pocos días, Hugo Godoy inauguró una sede de ATE en Tucumán con el gobernador; no se trata solo del bochorno impresentable del sindicato invitando al patrón como principal agasajado. Manzur es representante del ala más rancia del pejotismo, agente de los monopolios azucareros, de los laboratorios y del oscurantismo clerical. Como si esto fuera poco, Mercedes Cabezas, del Consejo Directivo Nacional, participó sin aviso ni consulta alguna en reuniones con la patronal del Garrahan, UPCN y Sutecba. Así, violentó la representación de paritarixs electos en asambleas con cientos de compañerxs.

Cualquier atisbo de verborragia centroizquierdista o referencias a la “democracia sindical” por parte de la Verde quedan sepultados bajo el peso de estos hechos contundentes.

Es muy claro, entonces, el sentido concreto de nuestra consigna por la independencia de los sindicatos respecto del poder de turno. Cuando no la tienen, desnaturalizan por completo sus funciones más elementales -por caso, defender incondicionalmente a lxs trabajadorxs frente a la patronal y apoyar las huelgas con acciones y recursos. Las y los militantes honestos de la Verde, que existen, deben pronunciarse sobre estos graves episodios. Nos consta, además, que la posición de la burocracia contra el paro del Garrahan de ninguna manera refleja el estado de ánimo de la base del gremio. Hemos recibido apoyos de Juntas Internas de diversos colores, como los aportes al fondo de lucha del Inti, Indec, Mecon, Trabajo o Música (CABA), que se suman a bonos colocados en decenas de dependencias. Incluso un plenario de ATE Córdoba se pronunció a favor de la huelga.

Llamamos a una campaña de defensa de la huelga del Garrahan, de reclamo de funcionamiento de las instancias democráticas del sindicato para salir a pelear y de contribución con el fondo de lucha para evitar que quiebren el paro con hambre.

