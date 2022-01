Los vitivinícolas movilizaron en Mendoza por aumento salarial

Este lunes 31 de enero, en la víspera del día del trabajador vitivinícola, sus trabajadores se movilizaron en la capital provincial en reclamo de reapertura de paritarias, mejores salarios para el periodo 2022-2023, por un salario igual a la canasta básica, por un bono de fin de año y por el pase a planta de los tercerizados. Fue una movilización de carácter fuertemente autoconvocado, con participación de los sectores de bodegas y viñas. En declaraciones a Prensa Obrera, los trabajadores explicaron su situación e hicieron críticas a la conducción sindical.

Angel, trabajador de la empresa Zuccardi, sostuvo que “hoy estamos en el nudo vial por nuestro sueldo, porque queremos llegar a la canasta básica, porque con lo que se consiguió el año pasado ya la inflación lo ha comido todo (…) acá tenemos trabajadores de viña que están ganando 35 mil pesos, los de bodega 45 mil y no nos alcanza. Estamos cansados, queremos repudiar lo que hizo el gremio en noviembre que no consiguieron nada, solo se sentaron con los empresarios; en las asambleas dijeron que iban a luchar por un porcentaje mayor y lo único que hacen es mentirnos… es una vergüenza que no nos alcance ni siquiera para el combustible o un par de zapatillas, más ahora que comienzan las clases (…) todos tenemos el derecho de vivir dignamente, como nos merecemos”.

Sergio, que también se movilizaba, nos dijo que “los sueldos son muy bajos, la situación laboral en algunas bodegas la gente la sufre mucho, ni siquiera nos dan los elementos de seguridad, como botas o máscaras. Trabajamos con químicos, ácidos, sustancias cancerígenas y la verdad es deplorable cómo se está devaluando la moneda y seguimos con un sueldo debajo de la canasta básica. Desde el año pasado estamos tratando de que se nos equipare el sueldo para poder subsistir y llevar el pan a nuestra casa, nuestros hijos necesitan alimentos, vestimenta. Creemos que el reclamo es justo y considerable para todas las personas, algo que todos necesitamos. Nuestra queja es de muchos años, todos hacen la vista gorda, los empresarios, los gobiernos; nosotros dijimos basta. El empresario se ha llenado más los bolsillos con la pandemia, y nosotros tenemos sueldos muy precarios, peor aún con los compañeros de viña; el sindicato ha hecho siempre la vista gorda, parece que con la cuota sindical no les alcanza…”

Ricardo, de la firma Viejo Viñedo, señaló que “estamos marchando por un sueldo digno, estamos cobrando por debajo de la línea de la pobreza, las bodegas han exportado, han ganado mucho dinero, no puede ser que nosotros estemos en la pobreza absoluta, por eso estamos todos los trabajadores acá, tanto de bodega como de viña…”

Esta movilización es parte de un proceso iniciado el año pasado después de la cuarentena estricta cuando, declarados como trabajadores esenciales, los vitivinícolas tomaron las calles por una mejora en sus salarios que se encontraban por el piso, lo que contrasta fuertemente con las enormes ganancias dolarizadas de las patronales.

La manifestación recorrió las calles de la ciudad y culminó en la Legislatura de la provincia. Levantó los reclamos más urgentes del sector que se encuentra acicateado por la crisis económica que atravesamos y la conquista de paritarias el año pasado, sumado al proceso de lucha que culminó en el logro de la jubilación a los 57 años. Esa perspectiva debe ser profundizada, apuntando a la recuperación de los sindicatos y el fortalecimiento de la organización al interior de las bodegas y entre las hileras, en una situación signada por la intención, por parte de las patronales y el mismo gobierno, de imponer una reforma laboral y golpear los salarios. Los trabajadores de la orgullosa vendimia están en las calles.