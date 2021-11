Martes 9/11: paro y movilización de la docencia porteña por la titularización

Movilización del 28-10 a la Legislatura

El jueves 28 de octubre tuvo lugar un importante paro del nivel medio y una movilización que congregó varios cientos de docentes en la Legislatura con el reclamo de la titularización masiva y fotográfica. El paro convocado por Ademys (UTE convocó a la movilización, pero no al paro) no solo tuvo una gran adhesión, sino que colaboró en impulsar la organización al interior de las escuelas. En la última semana vimos cómo en distintas escuelas se desarrollaron asambleas, se pintaron banderas y se organizaron cortes o semaforazos.

El acta de la muerte (de la estabilidad laboral)

Larreta y Acuña tomaron nota de este movimiento en ascenso y se jugaron a pincharlo. Ese es el sentido del acta acuerdo con las burocracias sindicales que hicieron circular al día siguiente del paro y la movilización. El acta básicamente ratifica lo que venía circulando off the record: no hay ninguna salida para quienes desde hace 10 años se les niega el derecho a titularizar por concurso (en una primera etapa los cargos anteriores a marzo 2020 serían excluidos, pero después no hay ninguna garantía) y para quienes tomaron cargos interinos en los últimos dos años o “por carpeta” (artículo 66L) pesa la amenaza del cese inminente. Es decir, el gobierno legalizaría a través del acta en cuestión la espada de Damocles que intenta colocar sobre la docencia del nivel.

La firma por parte de la mayoría de los sindicatos burocráticos cumple el papel de aislar y desmoralizar al movimiento que se está gestando. Merece una mención particular la conducción celeste de UTE- Ctera que es el sindicato mayoritario y que a diferencia de UDA o Amet coquetea con el reclamo de la titularización masiva. La firma de UTE “a consideración de los cuerpos orgánicos” es una estafa. No hace falta ninguna nueva consideración para saber que este acta es rechazada por la docencia y por la propia base de UTE. Pero además la firma “a consideración” no va acompañada de ninguna medida de lucha, o sea que la dirección de UTE ya decidió dejar pasar el acta más allá de lo que consideren sus cuerpos orgánicos. Es parte de un operativo más profundo vinculado a dejar pasar la reforma laboral que desde el punto de vista de los gobiernos y los organismos internacionales de crédito como el FMI debe pasar en todos los sectores de trabajadores. Su último acto electoral y divisionista de la docencia dejó demostrado una vez más su divorcio de las necesidades reales de la docencia. La UTE debe convocar a medidas de acción contundentes para frenar esta avanzada que implicaría cientos de despidos.

Es ahora

Frente a este cuadro de entrega de la burocracia sindical en todas sus variantes, resalta la asamblea convocada por Ademys que resolvió rechazar el acta del gobierno y una nueva jornada de paro y movilización el martes 9/11 por la titularización masiva y fotográfica. Esta orientación fue ratificada en asambleas de escuela y en la asamblea autoconvocada por lxs interinxs organizadxs. La asamblea de Ademys además resolvió un planteo más general como salida a la interinato parmente que incluye la restitución de las juntas de clasificación y disciplina con sus funciones históricas y la regularización de los concursos anuales.

Todo indica que el gobierno pretende avanzar con los concursos y los despidos ahora. Las y los docentes interinos no podemos esperar a “que cambie la correlación de fuerzas” como repite la celeste de UTE en clave electoral. La experiencia de los últimos años muestra que es la movilización docente la que puede torcerle el brazo a Larreta, así frenamos hace tres años el cierre de las nocturnas y así vamos a conquistar la titularización. Este martes paremos y movilicémonos masivamente.

Como una señal clara del reclamo de la titularización masiva y fotográfica, la posterior regularización de los concursos y la restitución de las juntas de clasificación docente, el FIT-U ha presentado un proyecto de ley que apunta a reparar los ataques y medidas lesivas para la docencia, sus órganos democráticos, la estabilidad laboral, los puestos de trabajo y el Estatuto Docente.

Llamamos a la docencia a poner en pie asambleas por escuelas, distritos y a parar y movilizarse masivamente este martes junto a Ademys contra la estafa que representa el acta y por la titularización masiva y fotográfica para las y los profesores del nivel medio.

¡Fuerza compañeros!