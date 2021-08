Mendoza: el Microhospital de Dinaf va al paro contra un despido injustificado

Este lunes, desde las 9 de la mañana, trabajadoras y trabajadores de la ex Dinaf (Dirección de Niñez Adolescencia y Familia) se encuentran concentrando en la puerta del Microhospital de dicha repartición para exigir la reincorporación de una compañera despedida. Ya han resuelto ir al paro en todos los turnos hasta que las autoridades acudan al lugar y den respuestas sobre este atropello. La acción es convocada desde las delegadas de Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados), y se harán presentes las y los dirigentes del sindicato junto con compañeros de otras reparticiones.

La compañera fue despedida de forma verbal -lo que será impugnado por el sindicato- por una superior, que únicamente le informó que había sido acusada de “maltratar a uno de los niños del establecimiento”. No se le dio detalles de la acusación, qué niño, cuándo, cómo ni mucho menos se le dio posibilidad de defensa. Una causa armada que se suma a la persecución que vienen sufriendo las trabajadoras que se organizan y movilizan por el salario y las condiciones laborales.

La precarización laboral en el área es total. Las cuidadoras son contratadas a través de prestaciones de servicio, no tienen estabilidad, seguro ni ART y cobran salarios muy por debajo de la línea de pobreza. Este hecho desnuda también que no existen protocolos de actuación ni mucho menos capacitaciones por parte del organismo en un área tan sensible como es el cuidado de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La respuesta inmediata y contundente de las y los trabajadores del sector habla por sí solo. La salud despertó y no va a permitir más atropellos. Vamos a fondo por la reincorporación de la compañera, por el aumento salarial y la estabilidad laboral, y por protocolos y capacitaciones que resguarden la integridad de las y los niños y adolescentes.

Read more