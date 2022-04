Merlo: trabajadores de reparto se organizan para reclamar por su seguridad

Foto: corresponsal

Alrededor de 100 trabajadorxs de reparto movilizadxs cortaron la avenida Rivadavia exigiendo seguridad. Más temprano cortaron con gomas incendiadas en frente de la municipalidad pero al no tener respuesta se movilizaron al centro de Merlo cortando acceso y salida de los colectivos del distrito.

Lxs trabajadorxs de reparto están doblemente expuestxs: las empresas no garantizan ningún tipo de derecho laboral y la inseguridad creciente los deja sin trabajo y muchas veces les cuesta la vida. A Tony le robaron la moto de la vereda del McDonald’s de la avenida el sábado a las 3 de la tarde. Nos cuenta que trabaja para la app de pedidos ya un año y seis meses y “van dos meses críticos, sin exagerar por semana 10 compañeros sufren robos acá” y agregó “muchos ya no quieren trabajar acá, trabajan de día y a la noche se van a otra zona porque es zona roja, de los chorros”.

Ante la llegada de tres uniformados más la policía de tránsito respondieron con bocinazos al grito de “seguridad” y “que venga acá Menéndez” recibieron a otrxs trabajadorxs que trajeron neumáticos para continuar con la protesta.

La situación es crítica. “Lo que está pasando hoy es por seguridad, para poder trabajar, llegar a nuestra casa tranquilos”.

Las denuncias por zonas liberadas y poco personal de seguridad en las calles es un reclamo que lleva más de dos años de lxs trabajadorxs de reparto. “Nos ofrecen 5 patrullas, eso no es respuesta. La secretaría de seguridad quiere que levantemos pero no hay respuesta. Si no hay respuesta vamos a seguir en la calle”, cerró.

Desde el Partido Obrero acompañamos la organización y lucha independiente de lxs trabajadorxs de reparto.