Misiones: la lucha docente entra en una nueva etapa

Piquete de los docentes

El gobierno renovador demostró en estas semanas que no responde otro reclamo que no sea el de los trabajadores en las rutas, y que los únicos que hemos demostrado voluntad de solucionar el conflicto fuimos los trabajadores, mientras el gobierno pisoteó todo con sus propuestas de miseria: aumento en cuotas hasta junio, 400 pesos al básico y 59.200 pesos de bolsillo, lo que representa un aumento total del 24% de bolsillo respecto al sueldo de enero. Si tenemos en cuenta que en los primeros tres meses la inflación fue del 16,2%, que lleva la proyección semestral a más del 30%, la propuesta del gobierno solo significa ajuste y miseria. Asimismo, no garantizó la devolución de los ilegales descuentos por días de huelga.

La lucha docente por el salario y las jubilaciones

En este momento, el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) y el MPL son los dos sectores que enfrentan abiertamente al gobierno provincial ante la paritaria de miseria.

El FTEL sostuvo un paro de 28 días con movilizaciones y cortes en toda la provincia, y un acampe en el Concejo General de Educación, sede de la patronal, que fue levantado ante la apertura de una mesa salarial sin restricciones de negociación, pero que fue retomado desde el martes 13 de abril ante la negativa del gobierno a un aumento semestral mayor al 30%, que impacte en abril o mayo, y se plantea iniciar un plan de lucha con cortes sobre las dos rutas nacionales -12 y 14- que hay en Misiones. La policía está reprimiendo los cortes con el objetivo de “liberar” las rutas por el turismo del fin de semana largo.

El MPL, por su parte, sostiene el paro desde los últimos días de febrero y desde mediados de marzo mantiene un acampe permanente en Puerto Piray con cortes de ruta, y ha rechazado las propuestas de mesas con el gobierno ante el requerimiento de levantar el paro para llevarlas adelante.

Piquete de los docentes en Nancaguazu, acompañado por el dirigente del PO, Néstor Pitrola

Tribuna Docente es parte integrante del FTEL y ha acatado las resoluciones de todas sus asambleas, así como ha intervenido en las medidas de lucha de la misma, aunque también nuestros militantes han acompañado el paro del MPL cuando consideramos que el sostenimiento de un cuarto intermedio de la mesa con el gobierno no había sido votado por la Asamblea provincial.

La lucha docente por recuperar UDPM

A la par de la lucha contra la patronal, quienes integramos el FTEL y seguimos afiliados a UDPM llevamos adelante la constitución de la Lista Multicolor del Frente por la Democracia Sindical en UDPM (Fredesi), compuesto por afiliados independientes, Tribuna Docente y la Conti-Santoro. Con un enorme esfuerzo construimos una lista independiente y clasista y logramos más de 600 avales para presentarla. Sin embargo, la burocracia celeste de Adomis, manejando la Junta Electoral, rechazó nuestra lista y en una clara maniobra antidemocrática declaró como única lista habilitada a la de Adomis.

La constitución del Fredesi es un triunfo de quienes luchamos por la recuperación del gremio docente más grande de la provincia, y su continuidad en el tiempo, la tarea central de cara a este objetivo. Es por ello que hemos votado una campaña de denuncia política y judicial a la proscripción ejercida por la burocracia y seguimos luchando por la impugnación de estas elecciones y el llamado a nuevas, así como la construcción de una campaña por las elecciones de delegados escolares, posterior a la de la Comisión Directiva, para iniciar la lucha por la recuperación de UDPM.

En las calles hasta ganar

Desde Tribuna Docente convocamos a las y los trabajadores de la educación a sumarse al paro y a las medidas de fuerza en sus localidades cercanas hasta lograr que el gobierno responda a nuestros reclamos de un básico de 31.800 pesos y una paritaria que supere la inflación anual.