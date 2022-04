Misiones: la lucha docente y un balance necesario

Foto de Lukas Vill

El lunes 18 de abril en Posadas la asamblea provincial del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) votó aceptar la última propuesta salarial del gobierno renovador y de esta manera se puso fin a más de un mes y medio de lucha, ya que el otro espacio que se encontraba en lucha, el gremio MPL, había acordado con el gobierno el pasado miércoles 13 de abril.

El acuerdo salarial y los sectores en lucha

Los acuerdos alcanzados se comprenden mucho más en el contexto de entender que ambos espacios, el FTEL y el MPL, llevaron adelante luchas separadas, no solo en términos de los reclamos levantados, sino de la articulación de la misma. Más allá que al inicio de la lucha ambos espacios hablaron de unidad de acción, y de que sectores del FTEL se sumaron a los cortes del MPL y sectores del MPL se sumaron a las acciones del FTEL, lo cierto es que ninguna medida fue acordada de conjunto por ambos espacios y esto facilitó el accionar del gobierno que pudo aislar los conflictos, primero al convocar a una mesa del FTEL previo levantamiento del paro dejando solo al MPL, y, luego, cuando el FTEL volvió a la lucha, aislándolo al acordar con el MPL y así operar con más fuerza usando la dilatación, los descuentos y la represión, generando un cuadro complicado para los trabajadores.

Este cuadro de aislamiento se facilitó mucho más cuando algunos sectores de cada espacio, MPL y FTEL, se cruzaron en una lucha de acusaciones en las redes y los medios, promoviendo una escalada de acusaciones de traición y entrega ignorando la soberanía de las asambleas que al fin y al cabo eran las que votaban las acciones y resoluciones de ambos espacios.

La Asamblea Provincial de FTEL aceptó un acuerdo semestral de entre el 25% y el 28% -esto varía según la antigüedad- respecto al salario de enero y que se cobraría en el sueldo de mayo (cobrado el último día hábil del mes), mes donde además se volverían a negociar algunas modificaciones en adicionales que permitirían llegar a un nuevo aumento en el sueldo de junio. El acuerdo con el gobierno mejora en unos puntos el firmado por el MPL y es en realidad un compromiso. En ambos caso, lo logrado debe valorarse sobre todo en la forma que fue arrancado, con paro y piquetes y que se legitima al ser aprobado por mayoría en las asambleas de ambos espacios.

El FTEL concentró a la masa de los trabajadores de la educación a través de los Autoconvocados, los gremios combativos como UDNAM, UTEM y ATE-Docentes y las agrupaciones nacionales como La Conti-Santoro y Tribuna Docente, abarcando además un mayor espacio geográfico de acción, pero le ha costado mucho coordinar un frente único con otros sectores de los trabajadores, sobre todo los precarizados y desocupados, lo que no evitó que un grupo de padres organizados en el Polo Obrero de Oberá marcharan por las calles de la ciudad apoyando la lucha docente bajo el lema “si ganan los docentes ganamos todos”.

Sin embargo, a diferencia de 2020 y 2021, las medidas no tuvieron el mismo criterio de organización centralizada y no se pudieron articular grandes piquetes simultáneos como en esos años. Salvo los cortes/asambleas de Oberá, Santa Ana y Garupá, no hubieron acciones centrales de lucha y los cortes y su organización quedaron a mano de las asambleas locales y la fuerza que estas tuvieran para hacerlos. De hecho, la medida más contundente de la lucha, el ingreso y acampe en el CGE, no fue votada por la asamblea y solo fue ratificada por esta posteriormente.

Asimismo, la Asamblea Provincial del FTEL cometió el error de levantar no solo las medidas de lucha, sino también el paro, ante la primera convocatoria del gobierno a mediados de marzo. Esto no solo permitió que la patronal dilatara la lucha, sino que debilitó el posterior llamado a paro ya que varias compañeras y compañeros que volvieron a las escuelas no volvieron a plegarse al paro en abril. No obstante, la lucha consecuente y el enorme esfuerzo económico y de organización de las asambleas locales permitió sostener un acampe de 15 días y, luego de la primera negociación fracasada, llevar adelante una jornada de lucha con cortes simultáneos en toda la provincia y el piquete en Iguazú en jueves santo.

Por su parte, el MPL sostuvo de manera ininterrumpida un acampe y cortes de ruta durante 36 días, en el que participaron militantes de Tribuna y Autoconvocados en el norte, y avanzó en la construcción de una lucha conjunta de trabajadores de la educación y organizaciones piqueteras de desocupados y precarizados como el Polo Obrero, demostrando que el frente único entre todos los trabajadores, no solo los de ciertos sectores, puede ser el camino para enfrentar los ajustes del gobierno. Sin embargo, no pudieron avanzar en la unidad de acción con el FTEL y esto terminó aislando su lucha, más aún cuando el FTEL levantó el paro, lo que hizo más dificultoso sostener el acampe ante los embates del gobierno. Sin embargo, durante ese tiempo fueron un foco activo de lucha que permitió mantener abierto el conflicto. Su posterior acuerdo con el gobierno el mismo día que este desalojaba los cortes del FTEL fue un error, no obstante, esto no niega la enorme lucha sostenida.

El Frente por la Democracia Sindical en UDPM y su rol en la lucha docente

En el marco de la lucha contra el gobierno, desde Tribuna Docente y con un sector de afiliados independientes y la Conti-Santoro promovimos la conformación de un frente Multicolor para disputar la dirección de la Celeste de ADoMis en el marco de una importante crisis interna del gremio ante la integración al gobierno renovador y las entregas recurrentes de la burocracia en las paritarias, así como su política punteril de acomodar amigos en detrimento de la calidad educativa.

El Fre.De.Si. implica un salto en la lucha político sindical ya que demuestra la intención real de afiliados al gremio más grande de la provincia de recuperarlo y ponerlo al servicio de la lucha y los intereses de las y los trabajadores. Muestra de ello es el intento miserable de la burocracia de proscribir la lista del Fre.De.Si. y la otra lista opositora recurriendo a una manipulación amañada del Estatuto Sindical por parte de una Junta Electoral claramente adomista.

La reciente decisión de la Justicia laboral de suspender e intervenir las elecciones ante el intento de proscripción abre paso a la tarea de militar el Fre.De.Si. en las escuelas de manera que el mismo se consolide como una opción independiente ante la burocracia de ADoMis, pero también ante la lista de A.M.I.P.E. que se autoproclama el recambio de ADoMis y niega la lucha como un método de enfrentar al gobierno y su ajuste. Llamamos a los sectores combativos de las y los trabajadores de la educación apoyar al Fre.De.Si y a las y los compañeros afiliados de UDPM a sumarse a la contienda electoral recorriendo escuelas, organizando asambleas para que se acerquen los candidatos, sumándose como posibles candidatos y para fiscalizar en las futuras elecciones cuando ocurran.

Vamos por la unidad de las y los trabajadores de la educación

Desde Tribuna Docente promovemos la necesidad de unificar la lucha de las y los trabajadores de la educación ya que en julio deberían reabrirse las negociaciones con el gobierno, en un contexto de ajuste por las políticas fondomonetaristas del gobierno nacional y provincial, así como de una tendencia a la utilización de las policías provinciales para hacer pasar ese ajuste por la fuerza, como lo demostró la jornada del 13 de abril en las rutas de Misiones.

El MPL y el FTEL deben volver a unirse y coordinar un plan de acción ante las posibles variables que se den en la negociación. Para ello proponemos que en cada localidad de la provincia se realicen asambleas abiertas donde se discuta un plan de acción y se elijan delegados asamblearios para que un Congreso de Delegados de los Trabajadores de la Educación vote un plan de acción provincial y que este sea refrendado en las Asambleas Provinciales de ambos espacios.

Desde Tribuna Docente consideramos que esta es la tarea de la etapa y por ello vamos a intervenir activamente en ambos espacios para promover el debate y una salida de conjunto a la cuestión educativa. Asimismo invitamos a las y los trabajadores que comparten nuestra postura a sumarse al Plenario Provincial de Tribuna Docente a realizarse el día 30 de abril para debatir allí un plan de intervención en el conjunto de la lucha docente.