Municipales de General Pueyrredón: el sindicato negocia paritarias sin mandato

El sindicato municipal de Mar del Plata y el Ejecutivo hasta la fecha vienen negociando las paritarias del presente año, sin asambleas previas y sin mandato de lxs trabajadorxs. Frente al ofrecimiento y rechazo de un 29 % de aumento que correría desde Abril a Diciembre del presente año, se convoca a un primer paro de 24 horas el día 20/04. Esta medida de fuerza lejos de generar repercusión obtuvo como respuesta la ratificación del 29 %. Se convoca entonces a un segundo paro de 48 horas, el 27 y 28/04, dado que el Ejecutivo no incluyó en su oferta el 13% adeudado desde el 2020 por efecto de la inflación. El último ofrecimiento del Ejecutivo fue de un 36%, sin considerar lo adeudado del 2020. La inflación para este año se estima en un 50% o más, lo cual nos obliga a reclamar que ningún acuerdo salarial puede estar por debajo de estos valores, debiendo cubrir como mínimo la canasta familiar. Por lo tanto se debe exigir una paritaria con cláusula gatillo, garantizando así que los sueldos de lxs trabajadorxs no se desvaloricen, lo que significa que siempre que haya inflación haya aumento en los salarios. En otro orden, se debe señalar que en plena pandemia y enunciando que su tarea es esencial, ha quedado en el olvido la recategorización de los trabajadores municipales de la salud, los cuales han iniciado una serie de justos reclamos en defensa de sus derechos laborales y de la salud. Frente a esta situación y cansadxs del destrato lxs trabajadorxs municipales hicieron sentir su malestar, logrando bajo presión que el gremio convoque a un paro de 72 horas para los próximos 10, 11 y 12 del corriente mes. No obstante la característica de estas medidas es la falta de convocatoria a lxs trabajadorxs municipales para organizarse y visibilizar sus reclamos, ya sea en asambleas en lxs diversos lugares de trabajo o en actividades callejeras de protesta.

Read more

Es por todo esto, que llamamos a todxs los trabajadorxs municipales a organizarse y discutir en asamblea las paritarias para que el sindicato se haga eco de nuestros reclamos y no negocie sin nuestro mandato. Basta de salarios de hambre!. — Vamos por una asamblea abierta de trabajadorxs municipales. — Ningún municipal por debajo de la canasta familiar. — Vamos por paritarias con clausula gatillo — Vamos por un nuevo sindicato de trabajadorxs para los trabajadorxs — Vamos por el reconocimiento y recategorización de los trabajadorxs de la salud municipal — Vamos por el pase a planta de todxs lxs contratadxs y precarizadxs — Vamos por el paro y movilización!! La dignidad y los derechos de los trabajadorxs no se negocian!!!