Necochea: trabajadores de la construcción movilizan por reclamos salariales y contra despidos

En la jornada del jueves 8, trabajadores de la construcción de Necochea se manifestaron frente al municipio para hacer oír su reclamo por salarios adeudados desde hace más de dos meses y contra el despido de cuatro obreros de la empresa subcontratada por el municipio para la realización de la obra pública de extensión la red de agua potable en las avenidas 58 a la 42 y sobre calle 91, que fue anunciada con bombos y platillos.

Los trabajadores expresaron que el conflicto inició porque la empresa que llevaba a cabo las obras tomó medidas desleales y abusivas contra sus trabajadores, dejando de pagar los salarios a partir del mes de mayo a la fecha y echando a la calle a cuatro trabajadores para, posteriormente, contratar nuevo personal.

Según palabras de un representante sindical de la Uocra, nadie se ha acercado al gremio a ofrecer soluciones a los compañeros, que están pasando una situación compleja al no recibir sus ingresos, y, ante un proceso inflacionario, las familias de los trabajadores la están pasando mal. Además, expresó que todo lo que fue sucediendo fue comunicado a funcionarios a través de notas de reuniones y se han iniciado las acciones legales ante el Ministerio de Trabajo y ante el secretario de Obra Pública y de gobierno. Aún no hay respuesta y los compañeros siguen esperando que el municipio se haga responsable y se acerquen al gremio para mediar en el conflicto, ya que la obra fue licitada por el municipio y éste no puede mirar para otro lado, desamparando a los trabajadores y sus familias.

Desde el Partido Obrero responsabilizamos al Estado municipal de contratar empresas privadas para la realización de la obra pública, que, para colmo, no cumplen con su obligación de pagar los salarios a sus trabajadores y despiden a los mismos en plena pandemia. Exigimos a la empresa Estandares Via SRL la reincorporación de los compañeros y el pago inmediato de lo adeudado en salarios, de mayo a la fecha.

Llamamos a toda la población necochense a rodear de solidaridad a los trabajadores y sus familias. Apoyamos, acompañamos y saludamos su lucha. Por una salida de los trabajadores a la crisis.

