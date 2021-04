Neuquén: el gobierno incluye el aumento en 2021, pero siguen las cuotas

Ante el rechazo masivo a la propuesta realizada el domingo por parte del gobierno, el lunes 26 la dirección de ATE tuvo que solicitar una nueva reunión para el lunes por la tarde. El motivo de la urgencia fué el rechazo generalizado, aún de aquellas seccionales sindicales donde la conducción pertenece al oficialismo Verde-Blanco de Quintriqueo, el secretario general de ATE, y el marco de la gran huelga de los autoconvocados de la salud, que no levantaron los piquetes.

La propuesta gubernamental presentada a la nueva reunión de los funcionarios con la dirección de ATE fue modificar los tiempos del acuerdo que se habían fijado el día anterior.

En la nueva propuesta, las cuotas quedan todas dentro del presente año 2021 (antes llegaban hasta marzo del 2022). Ahora serían de la siguiente manera: mayo 10%, julio 5%, septiembre 5%, noviembre 5%, diciembre 8,12%. Estos porcentajes toman como base el salario de marzo, que ya tiene incluido el 15% que firmó la burocracia y que fué el motivo de la rebelión en Salud.

Los aumentos fijados continúan sin ser acumulativos, por lo que en el marco de la inflación, que sí es acumulativa, se devalúan respecto a esa inflación.

Asimismo, el acta no contiene la devolución de los días descontados, no establece la prohibición de sumarios, causas penales ni nuevos descuentos. Tampoco contiene una recomposición de lo perdido en el año 2020, donde no existió aumento salarial con una inflación que el 39% y por el contrario el acta acepta que el actual acuerdo da por saldada la deuda del año pasado.

Por su parte, las asambleas realizadas ante esta nueva propuesta ratifican la decisión de rechazarla y exigen que los aumentos sean en solo dos cuotas y con una nueva mesa salarial en el mes de julio.

Qué explica la nueva oferta

El apuro de la nueva oferta obedece a que la estrategia de reabrir la paritaria no solo a Salud sino al conjunto de los estatales produjo un cimbronazo en las bases de otros sectores estatales. La dirección de ATE perdió su propia asamblea en San Martín de los Andes y en estamentos como Desarrollo Social, Epas (Agua), Epen (Energía) ,comenzaron deliberaciones en rechazo a la cantidad de las cuotas establecidas.

Esto produjo que Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, trasladara la decisiva asamblea para recoger los mandatos del monumento al General San Martín, un lugar público y céntrico, a un espacio del propio sindicato en Plottier, donde la patota sindical tiene zona liberada para ejercer toda la regimentación, aprietes y violencia que le es habitual. La burocracia sabe que si realizaba esta asamblea en un lugar público corría serias posibilidades de perder la moción de aceptar.

La tendencia es que las asambleas ratifican el rechazo y proponen que los aumentos sean en solo dos cuotas, y que se incluya el pase a planta de los eventuales, el no descuento de días de huelga y la no realización de sumarios y una recomposición de lo perdido en el año 2020.

Para Tribuna Estatal está planteada la realización de una gran movilización provincial de todos los estatales y una deliberación posterior a la marcha para impulsar la huelga provincial. Ahora el tema salarial involucra a todas/os las y los estatales.

