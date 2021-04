Paritaria municipal en Escobar: festejos con sabor a nada

En el día jueves 29/4 se reunieron el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, con los distintos gremios (ATE, UPCN y el sindicato municipal) con motivo de la paritaria municipal 2021. En dicha reunión se resolvió, con el incondicional apoyo de los sindicatos oficialistas, un aumento salarial del 30% en dos pagos, el primero en abril y luego en septiembre, que, según el intendente, apunta a equiparar la inflación proyectada para 2021 por el Ministerio de Economía de la Nación, que se estima entre 29 y 31 puntos. que es lo que se ha venido haciendo como recientemente con el salario mínimo, vital y móvil. Por lo que no extraña que a nivel municipal se haya cerrado en ese porcentaje, sin tener en cuenta que hoy en día un trabajador municipal está cobrando alrededor de$20.000, esto es, por debajo de la línea de indigencia ($ 31.000). Por eso, el aumento del 30% es irrisorio, ya que la inflación para este año se pronostica que va a rondar más del 50%.

Otro de los acuerdos acordados es la “eliminación del destajista”, en donde pasarán a planta temporaria mensualizada unos 1.596 trabajadores. Esto no beneficia en nada al trabajador municipal ya que sigue en la misma situación de precariedad, sin contar por supuesto a la gran cantidad de monotributistas con que cuentan las distintas delegaciones municipales, y no cumple lo que estipula la ley 24.656. Un destajista y un contratado están en la misma situación: no tienen estabilidad laboral, y teniendo en cuenta que hay una gran cantidad que está contratada hace más de 10 a 15 años aproximadamente, y en esas condiciones no tienen los beneficios que si tiene un trabajador de planta permanente, como por ejemplo el 3% anual por antigüedad.

Según la secretaria general de ATE Escobar, Ivana Lucero, “se salda una deuda histórica que se arrastra del pasado de gobiernos que venían del seno del pattismo” (por el genocida Luis Patti). Más adelante sostiene que “hoy además de ser un día histórico, es un día peronista”. Cabe aclarar que el “pattismo” era parte del menemismo, aliadoa los Fernández, por lo que lo hacía también parte del peronismo.

Con respecto a los pases a planta temporaria mensualizada, según la ley 24.656 cada trabajador municipal después del año de trabajo debe pasar a planta permanente, pero el acuerdo entre intendente-sindicatos es tan solo el pase a planta de 80 trabajadorxs, de un total de 3.894 que figuran actualmente, según El Diario de Escobar. En lo que hace a la modalidad por concurso, se realizará una recategorización a planta permanente de otrxs 50 trabajadorxs, un acuerdo con total exclusión, ya que de acuerdo al mérito puede lograr, o no, estabilidad laboral. Todos estos acuerdos entre Estado municipal y sindicatos demuestran una vez más el sostenimiento de la precarización laboral y salarios de pobreza e indigencia, y no contemplan la ley de lxs trabajadorxs municipales, y un acuerdo que se sigue negociando a espaldas de lxs trabajadorxs municipales.

Por todo esto, desde Tribuna Estatal Escobar exigimos acuerdos paritarios con asambleas de base y del cuerpo de delegados; por un salario igual a la canasta básica, hoy en $61.000 según el Indec; por el pase a planta de todxs lxs trabajadorxs municipales; por protocolos de seguridad contra el Covid acordados por los trabajadores, y vacunas para todxs.

