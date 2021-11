Paritarias municipales Tigre: el intendente Julio Zamora ajusta el salario de lxs trabajadorxs

La semana pasada se reunió la paritaria municipal de lxs trabajadorxs del distrito bonaerense de Tigre. La propuesta del intendente Julio Zamora, lejos de ser un aumento del salario real, terminó en la entrega de un bono por $10 mil pesos para el mes de noviembre, por única vez. Una burla por parte del Ejecutivo municipal que sigue sometiendo a los trabajadores en la pobreza.

En las cuatro reuniones que llevaron a la entrega de este bono, estuvieron presentes el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre (STMT) y la Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (Atramuti), que plantearon el aumento salarial al básico de un 35%, el pase a planta permanente, recategorización y otras reivindicaciones, que fueron rechazadas por el intendente municipal.

Aunque los gremios rechazan la entrega de bonos, por ser estos no remunerativos (no son tomados en cuenta en la liquidación de aguinaldo, horas extras, ni generan descuentos de aportes previsionales), no convocaron a ninguna medida de fuerza y un plan de lucha para enfrentar este ataque contra el salario por parte del gobierno municipal.

Más no se puede esperar de la dirección de los gremios municipales que en la última semana de las elecciones le buscan garantizar la paz social al intendente. La adaptación al gobierno local es total, aclaremos que el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tigre (STMT), Walter Lonardi, es candidato a Concejal dentro de la lista del Frente de Todos que encabeza Gisela Zamora. Además, forma parte del gabinete de Julio Zamora como director del Consejo Económico y Social Municipal. Por otro lado, La Asociación de Trabajadores Municipales de Tigre (Atramuti), dirigido por Héctor paz, también aceptó estas condiciones escudándose en que la paritaria aún sigue abierta hasta enero. Un verdadero bochorno.

Con los aumentos en abril de un 13%, en junio un 7% y un 8% en agosto suma un total de 28%, que está por debajo de los 50% de inflación pronosticado para este 2021. Una pérdida salarial que se profundiza luego de que el año pasado el intendente suspendió la paritaria. El aumento 2020 se cobró en enero y fue de solo del 20%, muy por debajo de la inflación acumulada de 36% y sepultando los salarios por debajo de la línea de pobreza.

La situación de los municipales en Tigre claramente no está exenta de la crisis que atraviesan los trabajadores en todo el país. El salario de un trabajador municipal con 48 horas semanales en Tigre no supera los 50 mil pesos de bolsillo, mientras que el indec anunció que se necesitan más de $70 mil para no caer en situación de pobreza. A su vez, se ven forzados a trabajar sin elementos de seguridad, sin herramientas e indumentaria esenciales y en edificios en malas condiciones con falencias en infraestructura.

Hay reservas de lucha

La bronca en los trabajadores municipales va generando distintos procesos de organización y lucha contra el salario de pobreza y por las condiciones de trabajo. Así sucede con los trabajadores municipales que se encuentran afiliados a Cicop que vienen realizando asambleas, radios abiertas y movilizaciones, al igual que el sector de Deportes de Municipales de Tigre que realizaron dos paros en los últimos meses y vienen movilizando por el salario y las condiciones de trabajo.

El ajuste al salario por parte de Julio Zamora es lo que reclama la política del FMI y que hoy también viene aplicando el gobierno provincial de Kicillof con los estatales provinciales.

Para enfrentarlo, impulsemos la deliberación en cada repartición de trabajo y votemos distintas acciones de lucha.

Vamos por el salario igual a la canasta básica familiar. No a los bonos ¡aumento salarial ya! Pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales.

