Paro docente en Moreno: rebelión de los guardapolvos cuadrillé

Más de 600 compañeras docentes del nivel inicial, acompañadas por maestras y profesores de otros niveles, se reunieron en la Plaza San Martín de Moreno en la tarde del jueves, en el marco de un paro distrital que ayer le arrancó la base a los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) de la localidad en repudio a los terribles hechos de violencia que se sucedieron en el Jardín 956.

Miembros de las familias del 956 quemaron autos y destruyeron recursos de la institución, poniendo en peligro la integridad física de las docentes. Lo sucedido está enmarcado en un contexto de nuevas denuncias contra las mismas, como en el Jardín 922 de Esteban Echeverría. Es una nueva oleada: en el 2019, antes de la pandemia, se habían multiplicado las denuncias armadas. Con la vuelta a la presencialidad, volvieron las causas falsas que desatan altos niveles de violencia.

El miércoles la base se autoconvocó en el Suteba y le arrancó un paro distrital para el jueves y el viernes. La bronca de los guardapolvos cuadrillé estalló cuando se enteraron que la jornada del viernes no se haría con paro si no con licencia gremial: una “jornada de reflexión en los jardines con la comunidad”. ¿Qué pueden “reflexionar” las compañeras del 956 con la comunidad que les prendió fuego los autos?

Los más de 700 docentes que se reunieron en la Plaza San Martín ante una convocatoria del Suteba Moreno escucharon a Mariana Cattaneo, secretaria general de la seccional, que monopolizó el micrófono. Al no permitir que otras docentes hablaran, la convocatoria se partió: las maestras de inicial “autoconvocadas” permanecieron en la plaza, mientras el resto (una minoría de casi 100 personas) se retiró. La burocracia del sindicato no podía explicar porqué no había un paro provincial del FUDB.

La asamblea “autoconvocada” se movilizó al Concejo Deliberante, al Municipio, a Jefatura Distrital; señalando la responsabilidad de todos. Y pasó una vez más por el Suteba Moreno, al grito de “paro, paro, paro, paro provincial”. La asamblea que se realizó en las puertas de Jefatura Distrital votó seguir exigiendo el paro provincial y que la “jornada de reflexión” del viernes con licencia gremial se convierta en paro.

Reclamamos, entonces, un paro provincial el viernes 3 en solidaridad hacia las docentes, y contra esta nueva oleada de denuncias falsas contra nuestra labor. Vayamos por un plan de lucha real por protocolos de resguardo hacia les niñes y docentes. Es necesario medidas concretas de protocolo a seguir y la protección de las docentes. Educación sexual integral científica y laica respetuosa de las diversidades. Con les niñes no, con les docentes tampoco.

