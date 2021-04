Protesta de trabajadores de la salud en Río Cuarto

El pasado sábado 24 les trabajadores de la salud de Río Cuarto volvieron a las calles bajo la consigna “la salud por el piso” realizaron una convocatoria en el micro centro de la ciudad. Sobre calle Constitución, frente a la Plaza Roca, realizaron una intervención artística con la que visibilizaron un conjunto de demandas pendientes.

Estuvieron presentes trabajadores del Hospital Regional y del Instituto Urológico. La protesta de les trabajadores por mejores condiciones de trabajo se da en momentos en que la ciudad contabilizó 99 casos en las últimas 48 horas, y 13.335 desde el inicio de la pandemia. Sin dudas la conquista de los reclamos del personal de salud resulta clave para estar en mejores condiciones para enfrentar la pandemia.

Sucede que el personal de salud de la ciudad tiene un enorme pliego de reclamos, uno de ellos es que el turnero del hospital no funciona y por lo tanto los turnos se sacan llamando a un 0800, pero este o no funciona o no atiende o da respuestas erráticas donde además hay faltante de medicamentos e insumos, entonces ¿Cómo es posible cuidar a quienes nos cuidan sin los elementos necesario de bioseguridad?

Además, les trabajadores del Instituto de Urología reclaman que se incumplió con la promesa que le hicieron en el Ministerio De trabajo sobre el pago del sueldo y el 50% del aguinaldo, solo recibieron entre $1000 y $8000 ¡Una vergüenza que quienes están en la primera línea batallando contra el coronavirus reciban ese pago!

Claramente la pandemia vino a agudizar una crisis pre existente que hay en el sistema de salud de la ciudad de Río Cuarto, en el que también hay trabajadores bajo condiciones de precarización laboral.

Cabe tener en cuenta que les trabajadores de la salud vienen realizando medidas de fuerza a lo ancho y largo de todo de la provincia por el salario, en ese sentido, en Río Cuarto están planteando representación en la discusión paritaria que mediante la acción directa buscan reabrir.

Es necesario apoyar la lucha de les trabajadores de los hospitales por salario, mejores condiciones de trabajo, más personal de salud. Este planteo debe complementarse con la centralización del sistema de salud para de ese modo garantizar la salud pública para toda la población.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda viene impulsado una campaña de “vacunas para todes” sobre la base de declarar de utilidad pública el laboratorio del Grupo Sigman que se encuentra en la cuidad de Garín, en donde se produce el componente activo de la vacuna AstraZeneca.

Liberando las patentes, y poniendo la producción de vacunas bajo control de trabajadores, si se puede garantizar la inoculación de toda la población. Se trata de un planteo elemental para hacer efectivo el derecho a la salud en tiempos de pandemia.

