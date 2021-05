Río Negro: Carreras envía a la presencialidad a la docencia

El gobierno de Río Negro, de Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), pretende abrir las escuelas, imponiendo la presencialidad a las y los trabajadores docentes y porteros. Una medida que obliga a garantizar guardias mínimas para ocultar la desinversión educativa a costa de la salud de quienes habitamos las instituciones educativas.

Se trata de una medida impulsada a través de las resoluciones 3.777 del Ministerio de Salud y la 3.137 del Ministerio de Educación.

Sin dispositivos y conectividad, sin completar el esquema de vacunación, instituciones inadecuadas y en alto riesgo epidemiológico, Carreras y Tracchia no dudan en exponer a las comunidades educativas, contradiciendo los planteos sanitarios de evitar la circulación. Es una política consciente y deliberada de confrontación que cuenta con el respaldo de la conducción de ATE y la CTA Autónoma, que hace mucho tiempo hace un silencio cómplice y vergonzante.

Aguiar y Vicente, ex y actual secretario general de ATE Río Negro, no solo han firmado salarios a la baja y la incorporación de sumas fijas no remunerativas, sino que pasados tres meses de iniciadas las clases recién se empiezan a vacunar a las y los porteros. En ellos se apoyan Carreras y Tracchia para carnerear las tibias medidas impulsadas por Unter Central, que lejos de enfrentar con un plan de lucha el ajuste y la precarización laboral, busca establecer puentes para no confrontar.

Las resoluciones del plenario de secretarios generales muestra los límites de la burocracia, ya que no están dispuestos a organizar un congreso, ni a una medida de fuerza, ni a discutir un plan de lucha. El detalle no es menor ya que venimos de una semana en la que el gobierno nos ha tirado con artillería pesada. Porque ha exigido a equipos directivos que informen sobre los docentes que se adhirieron a la medida de pase a virtualidad dispuesta por este mismo plenario, situación que no tiene precedentes en la historia de la provincia.

El gobierno nacional del Frente de Todos, y los gobernadores, como en este caso Arabela Carreras, defienden una política sanitaria criminal al servicio de las patronales y la usura capitalista. Las y los trabajadores de la educación necesitamos una salida propia y un programa independiente que plantee testeos masivos, vacunación con carácter universal, especial cuidado de las y los compañeros con comorbilidades, infraestructura acorde a las necesidades de higiene y seguridad ante la pandemia.

Llamamos a la docencia a exigir espacios de deliberación y definición colectivos, de una vez por todas se debe convocar a asambleas resolutivas y congreso para enfrentar a Carreras y Tracchia y el ajuste a la educación y salud pública.

