SAdeM: oficializamos la Lista Naranja-Músicxs Organizadxs

La oficialización de la Lista Naranja Músicxs Organizadxs para participar de las elecciones del SAdeM el próximo 17 de diciembre es una conquista de los músicos que luchan por recuperar el sindicato, en manos de una burocracia integrante del moyanismo cegetista. Lo hemos hecho a pesar de la política expulsiva de la Lista Celeste, actual conducción, que en plena pandemia dejó sin representación gremial a miles de músicxs. Con el vil argumento del atraso en el pago de la cuota sindical, expulsó a la mayoría de sus afiliados, dejándolos fuera del padrón electoral.

La Celeste, que sabe que una elección sin fraude solo puede llevar a su derrota, ha preferido vaciar el sindicato; de 30.000 afiliados que declaraba hasta hace poco, ha admitido solo 1.039 en condiciones de votar. La lista Naranja ha sufrido particularmente este fraude: muchos de nuestros principales candidatos, como Hernán «Cabra» de Vega y «Pecho» Anzoátegui (Las Manos de Filippi); el autor de esta nota; Bernardo Baraj; Mikel (Kapanga) y José Piazza, han sido rechazados junto con la presentación de una lista con 315 afiliados que exigimos incorporar de inmediato al padrón.

La burocracia hizo lo imposible para que no haya oposición, pero con lo que no contaba es que aun en un exiguo padrón, armado casi a dedo, también se alzaban voces de músicos para terminar con esta dirección corrupta. En 72 horas, con músicos independientes y de orquestas de distintas provincias, se logró reemplazar los candidatos vetados y conseguir los avales necesarios.

La Lista Naranja presentada está encabezada por históricxs luchadorxs como Javier González, candidato a Presidente; Patricia Barone, a Secretaria Gremial; y Ana Clara Moltoni, a Secretaria General, junto a grandes músicxs de todo el país.

La primer gran tarea de la Lista Naranja será rechazar el fraude electoral, lanzar un plan de acción por la reincorporación de todos los expulsados, la legalización plena de listas opositoras y la restitución de todos los afiliados de su derecho a votar el 17 de diciembre.

Las elecciones se van a llevar adelante en medio de un brutal ajuste sobre el bolsillo de lxs trabajadorxs y de lxs músicxs en particular, que vienen atravesando uno de los peores momentos laborales, donde, como da cuenta el último estudio de la OEA, un gran porcentaje de lxs artistas ha tenido que abandonar su profesión para garantizar su subsistencia. La situación en Argentina es peor aún, con un gobierno aplicando un ajuste brutal. La ayuda fue totalmente a cuentagotas y netamente insuficiente, privilegiando a las grandes empresas y no al conjunto de lxs trabajadorxs.

El rol del SAdeM fue canallesco. Mientras miles y miles de artistas se organizaban en diferentes colectivos, participando en infinidad de reuniones virtuales, donde Músicxs Organizadxs fue un motor con importantes iniciativas virtuales y presenciales (tanto en festivales como movilizaciones a los Ministerios de Cultura e, inclusive, a Plaza de Mayo), el Sindicato se paralizó totalmente y no dio respuesta alguna.

La histórica oposición a la Celeste, la Lista Naranja Músicxs Organizadxs, presente en las elecciones del 2013 y 2017, toma nuevamente los reclamos por nuestros derechos laborales y artísticos, por la inmediata reincorporación de todxs lxs expulsadxs del padrón, por una Asamblea Extraordinaria que lance un plan de lucha.

Vamos por una gran campaña de la Naranja, por un gran frente único junto a los músicos de todo el país que están hartos de esta dirección, a espaldas de los problemas que padecemos, para quebrar el fraude electoral de la Celeste, para constituir una nueva dirección, clasista, independiente de empresarios y gobiernos y recuperar el Sindicato para nosotrxs, los músicxs.

La lista

1 PRESIDENTE: Javier González Bs. As.

2 SECRETARIA GENERAL Ana Clara Moltoni CABA

3 SECRETARIO ADJUNTO Jorge Peluffo BS. AS

4 SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Joaquin Ignacio Castan CABA

5 SECRETARIA GREMIAL Patricia Barone BS. AS

6 SECRETARIA DE FINANZAS Silvia Martínez BS. AS

7 SECRETARIO DE PRENSA Y ACTAS Leandro Germán Yahni MISIONES

8 SECRETARIO DE CULTURA Jona Kurfist RIO NEGRO

9 Vocal 1° Jorge Raúl Manfredini BS. AS

10 Vocal 2° Karina Beorlegui CABA

11 Vocal 3° Paula Figueredo MISIONES

12 Vocal Suplente1° Uffelmann Nestor Enrique MISIONES

13 Vocal Suplente 2° Fernando Daniel Gruber MISIONES

14 REVISOR DE CUENTAS 1° Florencio Muñoz BS. AS

15 REVISOR DE CUENTAS 2° Roberto Carlos Nakazato MISIONES

16 REVISOR DE CUENTAS 3° Miguel Angel Alfonso MISIONES

17 REVISOR DE CUENTAS Suplente1° Héctor Enrique Moraiz MISIONES

18 APODERADO Ramiro Pérez CABA