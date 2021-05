Salta: docentes en lucha ante las muertes por Covid-19

Movilización de docentes en la localidad de Vaqueros.

Con 6 docentes fallecidos en una semana, un sector de la docencia paró y se movilizó el viernes 21 de mayo. Se multiplicaron las reuniones por escuela y existió una disposición de sumarse a acciones de protesta, aún en aquellos compañeros que todavía no están dispuestos a parar.

El mismo viernes, por iniciativa de los docentes del colegio 5050, compañeros de uno de los docentes fallecidos sin haber sido vacunados, impulsaron paro y movilización. El llamado fue apoyado luego por una asamblea autoconvocada de la capital y el activismo de muchos lugares de la provincia.

Es que crece el repudio a la política del gobierno que vino negando el alcance de la pandemia y hasta el jueves pasado afirmaba, por boca de Sáenz y junto al ministro Trotta durante la inauguración de una escuela, que Salta junto a Jujuy y Misiones eran las provincias que “tenían bajo control al virus”. El crecimiento acelerado de los casos lo obligó sin embargo, a sumarse con un día de atraso, a las medidas que se tomaron a nivel nacional para esta semana. Incluso tuvo que suspender las elecciones provinciales del 4 de julio.

Para el caso de la educación se suspendieron todo tipo de clases en los 9 departamentos en rojo, las que deberán ser recuperadas. En el resto de la provincia, que según el gobierno está en riesgo medio, se dictaron clases normalmente.

Las medidas de Sáenz son tan improvisadas como las de Larreta y Fernández. No hizo ningún anuncio para solucionar los problemas de fondo: no explicó cuando llegarán las vacunas que faltan. A la cuarta parte de los docentes les falta incluso la primera dosis. Tampoco sobre la conectividad y dispositivos para dar continuidad al acompañamiento pedagógico.

La presencialidad forzada por el gobierno viene mostrando sus limitaciones absolutas en términos de avance pedagógico, y por otro lado, buena parte de los docentes rechaza la virtualidad porque no avanzó nada en conectividad y porque no quieren un nuevo año perdido como el 2020.Bajo esta extorsión, los docentes están abordando esta crisis, que todo el tiempo pone de manifiesto que el gobierno no ofrece salida para evitar un colapso sanitario, ni tampoco, plan alguno para salvar a la educación en la pandemia.

Lo especialistas científicos recomendaban 21 días de aislamiento, pero en la provincia solo será de 8.

La burocracia de la intergremial tomó nota de este cambio de humor de la docencia y presentó un documento al gobierno planteando que pasarían a dar clases virtuales, pero dejando su efectivización en la presentación de notas individuales y no en la convocatoria a asamblea y la convocatoria de medidas de fuerza. Tienen temor de que al calor de la reacción de la docencia se reorganice la asamblea autoconvocada y una vez más, pase por encima de estas direcciones completamente cómplices del gobierno.

La asamblea provincial autoconvocada, aunque con participación todavía minoritaria, ha debatido esta situación y quedó planteado retomar medidas de fuerza. La condición indispensable es hacer crecer la próxima convocatoria para unir nuevamente a la docencia en un plan de lucha.

La exigencia de que se completen las dos dosis para todo el personal de las escuelas, conectividad y dispositivos, subsidios a las familias que se quedan sin ingresos porque no pueden trabajar, cobertura de todos los cargos vacantes y suplencias para los docentes con dispensa, nombramiento de personal de servicio, copa de leche, pase a la virtualidad hasta que bajen los casos, es un programa para abordar esta próxima etapa.

