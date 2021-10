San Juan: los estatales buscan organizarse en defensa de sus derechos

Durante el gobierno de Macri, en el año 2018, los trabajadores de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan eligieron sus delegados ante la Asociación Trabajadores del Estado.

Los delegados comenzaron con las reuniones de la histórica Asamblea de Trabajadores de Ambiente, en la que se organizaron para defender sus derechos y ganarle a la creciente precarización en su ámbito laboral.

En la Asamblea participaban todos los trabajadores, convencidos que la salida no era individual, que los derechos se conquistan con la lucha y la organización.

A pesar de la ausencia de las comisiones directivas de las burocracias de los gremios de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los trabajadores iniciaron luchas por el pase a planta permanente de los compañeros contratados, el pago de jornadas especiales, la igualdad salarial por igual trabajo entre otras.

Con la pandemia, y ya con Alberto Fernández en la presidencia, las cúpulas sindicales terminaron de abandonar a los trabajadores estatales a su suerte, mostrando su cooptación al gobierno uñaquista.

En este marco, Prensa Obrera entrevistó a Alfredo Morales. Alfredo es trabajador de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan. Se desempeña hace once años en planta permanente en el cuerpo de evaluadores técnicos de impacto ambiental, en la Dirección de Gestión Ambiental.

Alfredo siempre estuvo presente en las luchas debatidas y votadas en la Asamblea de Trabajadores de Ambiente y ante la situación que se presenta en la actualidad, nos decía:

P.O: ¿Qué te llevó a participar en la Asamblea?

A: Me parece que es el ámbito natural donde los trabajadores podemos expresar nuestras ideas, todo aquello que sirva para mejorar lo que tenemos, hacer los aportes que cada uno considere necesario para que el espacio de trabajo sea más agradable, más productivo, más confortable y también expresar todo con lo que no estamos de acuerdo y que entre todos podemos cambiar, pero entre todos, enfatiza “porque de a uno sería imposible”

P.O: ¿Cómo considerás la situación actual de los trabajadores estatales?

A: Veo como que hay un parate, no se están organizando reuniones, no se están tratando temas que quedaron pendientes tiempo atrás en relación a mejoras desde lo salarial o desde las condiciones de trabajo. Particularmente creo que se debe trabajar bastante en la equiparación de los trabajadores en relación a lo que cobran porque hay una desigualdad bastante pronunciada entre los diferentes ministerios. Sería un buen punto trabajar en los escalafones, que las categorías se igualen y que todos los trabajadores estatales cobremos lo mismo en relación al trabajo que realizamos y la categoría que ocupamos. Noto que hay una gran desigualdad entre lo que cobran personas de las mismas categorías de los distintos ministerios. Esto es una de las tantas cosas que se deben trabajar, y es muy significativo para mí.

P.O: ¿Por qué votaste y votarías al FIT-U en las elecciones de noviembre?

A: Históricamente yo siempre he votado a las minorías, especialmente a los espacios para diputación o senaduría, porque me parece que es una oportunidad y es donde se debaten verdaderamente las ideas, entonces siempre he votado a los partidos minoritarios para equilibrar que se escuchen todas las voces en el recinto, es como una idea que tengo hace mucho de darle la oportunidad a que se escuchen todas las voces, concluye.

Desde el Partido Obrero, compartimos y nos solidarizamos con las luchas por los derechos y la dignidad de los trabajadores estatales.

Por la recategorización por concurso y la igualdad salarial, con salarios que le ganen a la inflación.

Por el pase a planta permanente de los compañeros contratados.

Debemos recuperar los sindicatos para la clase trabajadora, independientes de los gobiernos de turno. Solo con la organización y la lucha lograremos vencer el ajuste impuesto por las patronales, los bonistas y el FMI.

En noviembre reforcemos la campaña militante para enfrentar en cada lugar de trabajo la precarización laboral y los salarios que no cubren la Canasta Básica Total.

En noviembre votá al Frente de Izquierda Unidad para tener una voz más en el Congreso que nos represente.

Al ajuste lo enfrentamos con la izquierda.