Santa Cruz: Alicia Kirchner y la Justicia van por el gremio docente

Más de 12 millones de pesos son los que reclama el gobierno y la justicia al gremio docente Adosac por rechazar una conciliación obligatoria, en un año donde el no pago de los salarios se convirtió en una costumbre.

A nadie se le escapa que la pandemia y la ineptitud del gobierno nacional y provincial han sido la nota saliente en el plano sanitario, educativo y social en general durante el 2020 y estos primeros meses del 2021. Y es que para un gobierno desprovisto de sensibilidad social, el Covid-19 ha resultado el mejor aliado para mantener el «orden» a partir de la cuarentena y para encontrar un culpable además de la herencia macrista.

Alicia Kirchner se ha destacado por su improvisación y los contagiados y muertos son evidencia de ello.

En el plano educativo hemos denunciado desde el inicio mismo de la pandemia la falta de voluntad política y recursos para garantizar el vínculo pedagógico y la conectividad de alumnos y docentes. Sin embargo, el gobierno siempre se supera y en lugar de acercar soluciones promueve conflictos. El fallo de la justicia santacruceña, que condena a Adosac a pagar en concepto de multa y costas una cifra que supera los 12 millones de pesos, es toda una muestra de autoritarismo y de que el gobierno promueve el conflicto a falta de respuestas ante la crisis que se vive en todos los planos de la vida del pueblo trabajador de Santa Cruz.

¿Será que Alicia y sus muchachos del partido judicial quieren imponer un castigo ejemplificador para todos aquellos que piensen en emprender un plan de lucha por sus necesidades e intereses?

Recordemos que el conflicto de 2017, por el cual se promueve este fallo de rapiña ¡es consecuencia de la falta de pago por parte de la patronal! Es el propio gobierno de Alicia, que no pagaba los salarios en tiempo y forma, quien quería obligar a conciliar a los docentes que no cobraban. Por otro lado, no olvidemos que luego de haber sufrido una feroz represión policial ante el creciente descontento de los trabajadores de la educación, el gobierno armó una causa plagada de irregularidades, contra un grupo de manifestantes que participaba de la lucha colectiva de ese entonces, por un derecho tan básico para cualquier trabajador: cobrar su sueldo en tiempo y forma. ¡Todo un absurdo!

En este marco, en el cual a fines de la semana pasada se conocía la decisión de crear “comisiones ad hoc” para avasallar la actuación de las Vocalías electas en las Juntas de Clasificación, es más que evidente que brindar una conferencia de prensa no es suficiente.

Llamamos a las y los docentes a impulsar la realización de asambleas y un Congreso Provincial para definir un plan de lucha para defender nuestra organización gremial y los recursos de sus afiliados.

Llamamos a la reflexión a la conducción gremial, el sindicato y sus recursos se defienden con la organización y la lucha del conjunto, y para eso debemos debatir.