Santa Cruz: crecen los contagios en la minería

La minera Don Nicolás recientemente fue noticia por los contagios por Covid 19 en el yacimiento, específicamente por la poca información que se le brinda al personal. Lo más grave es que solo aíslan a algunos contactos estrechos y no a todos, lo que resultó en una parada parcial de la planta, para luego seguir como si nada la producción.

Este capítulo no fue cerrado, pues luego de efectuarse un cambio de turno la situación sigue igual: ya hay varios compañeros de Don Nicolás y de la contratista Burgwardt que dieron positivo de Covid. La metodología de mirar para otro lado de parte de las autoridades y de los sindicatos es permanente.

Por su parte, los directivos de Minera Triton no quieren ser menos negreros que los de Don Nicolás. Utilizan el mismo método de hacer trabajar a los contactos estrechos, reproduciendo los contagios. Es tan grave la situación que una vecina de Gobernador Gregores tuvo que pedir espacio en un medio radial para denunciar lo que ocurría, en particular con su compañero de vida, quien fue uno de los que se contagió de coronavirus. La denuncia no es solo a los gerentes de la empresa, como lo manifiesta la vecina, sino también a los sindicatos, tanto a los de jerárquicos (Asijemin-Asimra) como al que representa a los obreros/as de la minería, Aoma, por ser quienes permiten los abusos de la patronal.

Con un sistema de salud colapsado y ante una nueva ola de contagios no se puede permitir que se siga esta metodología de explotación a las y los obreras/os mineras/os.

Exigimos que los protocolos de salud sean controlados por representantes elegidos a esos efectos por las/los trabajadores.

